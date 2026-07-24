Hoa hậu Mỹ Jade Glab rút khỏi Miss World 2026 tại Việt Nam, nhường vé cho Á hậu 1 Đương kim Miss World America Jade Glab quyết định không tham dự Miss World 2026 tại Việt Nam. Á hậu 1 Mary Sickler sẽ thay thế đại diện nước Mỹ tranh tài.

Ban tổ chức Miss World America chính thức xác nhận đương kim hoa hậu Jade Glab sẽ không tham gia cuộc thi Miss World 2026 diễn ra tại Việt Nam. Thay vào đó, Á hậu 1 Mary Sickler sẽ đảm nhận vị trí đại diện nước Mỹ tại đấu trường nhan sắc này.

Lý do thay đổi người đại diện của Miss World America

Theo thông báo từ ban tổ chức và chia sẻ từ Jade Glab, quyết định này được đưa ra sau nhiều ngày trao đổi và cân nhắc kỹ lưỡng giữa hai bên. Dù không tham dự cuộc thi năm nay, Jade Glab vẫn tiếp tục nắm giữ danh hiệu Miss World America và sẽ chuyển sang đại diện nước Mỹ tranh tài tại Miss World 2027 tổ chức ở Tanzania.

Đương kim Miss World America không thi Miss World 2026 tại Việt Nam.

Trên trang cá nhân, người đẹp Jade Glab gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ và ban tổ chức vì đã luôn bảo vệ, ủng hộ cô trong suốt hành trình vừa qua. Cô bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào Á hậu 1 Mary Sickler và khẳng định sẽ ủng hộ đồng nghiệp trên hành trình đại diện nước Mỹ sắp tới.

Á hậu 1 Mary Sickler sẽ tham gia Miss World 2026.

Bên cạnh đó, Jade Glab cho biết cô sẽ dành thời gian tập trung phát triển các dự án nhân ái và hoạt động thiện nguyện tâm huyết trước khi bước vào đấu trường Miss World 2027.

Công tác chuẩn bị cho Miss World 2026 tại Việt Nam

Cuộc thi Miss World 2026 đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng yêu nhan sắc quốc tế. Theo kế hoạch, khoảng 130 thí sinh từ khắp thế giới sẽ hội tụ về Việt Nam từ ngày 8/8 đến 12/8 để bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi.

Các chuỗi sự kiện trải dài qua nhiều tỉnh, thành trên cả nước nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Đêm chung kết Miss World 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 5/9 tại Khánh Hòa. Đại diện của chủ nhà Việt Nam tại mùa giải năm nay là Lê Nguyễn Bảo Ngọc, 24 tuổi, người từng đăng quang Miss Intercontinental 2022.