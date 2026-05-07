Hoa hậu Ngọc Châu khoe nhan sắc rạng rỡ và hé lộ định hướng nghệ sĩ đa năng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 gây ấn tượng với vẻ ngoài tươi tắn trong loạt ảnh đời thường, đồng thời khẳng định sự nghiệp bền vững qua các dự án thời trang và thiện nguyện.

Hoa hậu Ngọc Châu vừa thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc thư giãn trong ngày cuối tuần với diện mạo tươi tắn và phong cách trẻ trung. Trong bộ váy yếm trắng đơn giản, người đẹp sinh năm 1994 khéo léo khoe vóc dáng cân đối cùng bờ vai thon gọn, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến người hâm mộ.

Hoa hậu Ngọc Châu khoe nhan sắc rạng rỡ đón cuối tuần. (Nguồn: FBNV)

Hành trình khẳng định vị thế trong làng mốt Việt

Kể từ sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Ngọc Châu vẫn duy trì được sức hút mạnh mẽ thông qua các hoạt động chuyên môn dày đặc. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sàn diễn thời trang lớn với vai trò quan trọng như vedette hay first face, khẳng định bản lĩnh của một người mẫu chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Hoa hậu Ngọc Châu. (Nguồn: FBNV)

Bên cạnh lĩnh vực trình diễn, Ngọc Châu còn mở rộng tầm ảnh hưởng sang vai trò dẫn chương trình và huấn luyện viên tại các cuộc thi sắc đẹp. Khả năng giao tiếp linh hoạt cùng tác phong làm việc chỉn chu giúp cô ghi điểm trong mắt giới chuyên môn và khán giả, từng bước hoàn thiện hình ảnh một nghệ sĩ đa năng trong giới giải trí Việt.

Hoa hậu Ngọc Châu dành tâm huyết cho nghệ thuật và các dự án ý nghĩa. (Nguồn: FBNV)

Định hướng phát triển bền vững và dự án cộng đồng

Trong giai đoạn tới, Hoa hậu Ngọc Châu xác định sẽ phát triển song song giữa nghệ thuật và các hoạt động hướng đến cộng đồng. Cô dành nhiều tâm huyết cho các chương trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và phụ nữ yếu thế, xem đây là trách nhiệm và định hướng dài hạn mà cô kiên trì theo đuổi.

Ngọc Châu lan tỏa năng lượng tích cực qua cuộc sống đời thường. (Nguồn: FBNV)

Dù lịch trình bận rộn, người đẹp quê Tây Ninh vẫn giữ lối sống giản dị và dành thời gian quan tâm đến gia đình. Hiện tại, cô lựa chọn phong cách sống kín tiếng, tập trung vào việc trau dồi kỹ năng nghề nghiệp và rèn luyện sức khỏe. Sự kết hợp giữa nhan sắc mặn mà và tư duy phát triển bền vững giúp Ngọc Châu tiếp tục là gương mặt được kỳ vọng sẽ tạo nên nhiều dấu ấn mới trong tương lai.