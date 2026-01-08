Hoa hậu Thanh Thủy ghi điểm nhờ phản ứng tinh tế xử lý sự cố váy áo cho Kiều Duy Tham dự chung kết Miss Grand Vietnam 2026, Hoa hậu Thanh Thủy đã khéo léo hỗ trợ đồng nghiệp Kiều Duy tránh nguy cơ gặp sự cố hớ hênh trước ống kính.

Trong đoạn video giao lưu sau đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026, Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý với phản ứng nhanh nhạy giúp người đẹp Kiều Duy tránh sự cố trang phục ngoài ý muốn. Khi cả hai cùng nhún nhảy và tương tác trước ống kính, Thanh Thủy sớm nhận ra thiết kế cắt xẻ táo bạo trên chiếc váy của Kiều Duy có thể gây ra khoảnh khắc kém duyên.

Hành động tinh tế và phản ứng nhanh nhạy trước ống kính

Ngay khi phát hiện điểm bất ổn, Thanh Thủy đã chủ động dùng tay che chắn khéo léo cho đồng nghiệp. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời này, Kiều Duy có thời gian điều chỉnh tư thế xoay người an toàn trước khi tiếp tục nhảy múa và tương tác vui vẻ cùng đàn chị.

Thanh Thủy giúp Kiều Duy tránh nguy cơ gặp sự cố khi diện váy hở.

Đoạn video sau khi đăng tải đã nhận được nhiều tương tác và phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Phần lớn khán giả dành lời khen cho khả năng quan sát tinh tế cùng cách ứng xử lịch thiệp của Thanh Thủy. Sự nhạy bén trong tình huống đời thường giúp hình ảnh của nàng hậu thêm phần đẹp hơn trong mắt công chúng.

Hình ảnh gắn kết giữa các người đẹp tại sự kiện

Thanh Thủy vốn sở hữu mối quan hệ thân thiết với Kiều Duy.

Bên cạnh các hoạt động chính trên sân khấu, những khoảnh khắc hỗ trợ lẫn nhau phía sau hậu trường luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Việc các người đẹp chủ động nhắc nhở hoặc "giải cứu" nhau khỏi sự cố trang phục trong các thiết kế cắt xẻ phức tạp là điều thường thấy.

Thanh Thủy được nhiều hoa, á hậu yêu mến nhờ tính cách thân thiện.

Những cử chỉ quan tâm nhỏ nhưng đúng lúc không chỉ thể hiện sự tinh tế của cá nhân từng hoa hậu mà còn góp phần xây dựng hình ảnh đoàn kết, sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau giữa các đại diện nhan sắc.