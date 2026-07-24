Hoa hậu Tiểu Vy thu hút sự chú ý với phong cách dạo phố tối giản Hoa hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vy gây chú ý trên mạng xã hội qua loạt ảnh dạo phố đời thường cùng phong cách thời trang tối giản nhưng tôn trọn vóc dáng.

Hoa hậu Tiểu Vy vừa đăng tải loạt ảnh mới trong lúc dạo phố kèm dòng trạng thái ngẫu hứng chia sẻ cùng người hâm mộ. Dù chỉ là những khoảnh khắc đời thường không cầu kỳ về bối cảnh hay hiệu ứng chỉnh sửa, hình ảnh mới của cô nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác nhờ vẻ ngoài tươi tắn và thần thái tự nhiên.

Phong cách thời trang tối giản tôn trọn vóc dáng

Trong loạt ảnh mới, Hoa hậu Tiểu Vy lựa chọn trang phục tối giản gồm áo thun đen sát nách cổ lọ kết hợp cùng quần jeans xanh. Thiết kế ôm sát giúp cô khoe khéo vóc dáng cân đối, bờ vai thanh mảnh và vòng eo gọn gàng. Người đẹp kết hợp thêm kính gọng bạc cùng mái tóc xoăn nhẹ màu nâu, mang đến hình ảnh vừa hiện đại vừa năng động.

Hoa hậu Tiểu Vy khoe nhan sắc ngọt ngào trong khoảnh khắc dạo phố. (Nguồn: FBNV)

Lối trang điểm nhẹ nhàng tiếp tục giúp Hoa hậu Tiểu Vy làm nổi bật các đường nét trên khuôn mặt. Sự tự nhiên trong từng góc chụp đời thường giúp các bức ảnh nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng ngay sau khi đăng tải.

Sức hút duy trì ổn định sau đăng quang

Dưới bài đăng, nhiều khán giả đã để lại bình luận khen ngợi nhan sắc cùng thần thái rạng rỡ của nàng hậu. Bên cạnh đường nét gương mặt hài hòa, vóc dáng săn chắc cùng gu thời trang đời thường thanh lịch của Hoa hậu Tiểu Vy cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Hoa hậu Tiểu Vy ghi điểm với nhan sắc rạng rỡ, thần thái cuốn hút. (Nguồn: FBNV)

Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Hoa hậu Tiểu Vy vẫn duy trì sức hút ổn định trong làng giải trí. Ngoài các dự án nghệ thuật, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày gần gũi trên trang cá nhân.

Loạt ảnh mới của Hoa hậu Tiểu Vy thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. (Nguồn: FBNV)

Sự đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh cùng phong cách thời trang biến hóa linh hoạt giúp Hoa hậu Tiểu Vy tiếp tục khẳng định vị trí nổi bật của mình trong lòng công chúng.