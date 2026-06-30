Hoa hậu Ý Nhi gây bất ngờ với khả năng tiếng Anh lưu loát sau 3 năm du học Úc Trở về quê nhà sau thời gian học tập tại Úc, Hoa hậu Ý Nhi gây ấn tượng khi tự tin làm diễn giả bằng tiếng Anh, khẳng định sự trưởng thành sau nhiều biến cố.

Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi vừa tạo nên làn sóng thảo luận tích cực khi xuất hiện trong vai trò diễn giả tại quê nhà. Sau 3 năm học tập tại Úc, Miss World Vietnam 2023 cho thấy sự thay đổi rõ rệt về bản lĩnh sân khấu và khả năng sử dụng ngoại ngữ, xóa bỏ những định kiến từng tồn tại thời điểm cô mới đăng quang.

Màn trình diễn ngoại ngữ ấn tượng tại quê nhà

Trong đoạn clip được chia sẻ gần đây, Ý Nhi đảm nhận vai trò diễn giả trong một chương trình dành cho học sinh. Trước hàng trăm khán giả trẻ, người đẹp sinh năm 2002 thể hiện phong thái tự tin, khả năng dẫn dắt tự nhiên và đặc biệt là cách phát âm tiếng Anh lưu loát. Cô không ngần ngại sử dụng ngoại ngữ để chia sẻ về những trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình học tập và phát triển bản thân tại xứ sở chuột túi.

Hoa hậu Ý Nhi tự tin làm diễn giả tiếng Anh khi trở về quê, giao lưu cùng học sinh.

Sự thay đổi này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước màn "lột xác" của nàng hậu. Nếu như trước đây Ý Nhi từng vướng phải những tranh luận về kỹ năng giao tiếp, thì hiện tại cô đã chứng minh được sự tiến bộ vượt bậc thông qua nỗ lực rèn luyện nghiêm túc trong môi trường quốc tế.

Hành trình chuyển mình từ những áp lực dư luận

Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023 với nhiều kỳ vọng nhờ sở hữu chiều cao 1,75 m và nhan sắc ngọt ngào. Tuy nhiên, giai đoạn đầu sau khi nhận vương miện, cô phải đối mặt với không ít áp lực từ dư luận liên quan đến một số phát ngôn. Thay vì chọn cách lẩn tránh, Ý Nhi quyết định sang Úc du học để trau dồi kiến thức và hoàn thiện bản thân.

Người đẹp 24 tuổi được nhận xét ngày càng trưởng thành, bản lĩnh hơn sau biến cố.

Trong suốt 3 năm tại Úc, người đẹp dành phần lớn thời gian cho việc học tập, rèn luyện kỹ năng thuyết trình và ngoại ngữ. Sự chững chạc và bản lĩnh hiện tại là thành quả của một quá trình đầu tư dài hạn, không chỉ về hình ảnh mà còn về chiều sâu năng lực. Cô được nhận xét là ngày càng trưởng thành và điềm tĩnh hơn sau những biến cố đầu đời.

Nỗ lực khẳng định vị thế tại đấu trường quốc tế

Dù tập trung cho việc học, Ý Nhi vẫn duy trì các hoạt động cộng đồng và chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2025. Với sự chuẩn bị bài bản, cô đã xuất sắc lọt vào Top 40 chung cuộc, mang về thành tích đáng khích lệ cho nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.

Năm 2023, Ý Nhi đi du học Úc chỉ sau vài tháng đăng quang Miss World Vietnam.

Hiện tại, sau khi trở về Việt Nam thăm gia đình và tham gia một số sự kiện, Ý Nhi tiếp tục ghi điểm bằng tinh thần cầu tiến. Hình ảnh nàng hậu tự tin thuyết trình tại quê nhà không chỉ truyền cảm hứng cho các bạn học sinh về tinh thần học hỏi mà còn khẳng định giá trị của việc dám bước ra khỏi vùng an toàn để hoàn thiện chính mình.