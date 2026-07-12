Hoa hậu Ý Nhi sắp hoàn thành chương trình du học tại Úc và chính thức trở về Việt Nam Sau 3 năm đăng quang Miss World Vietnam, Hoa hậu Ý Nhi tiết lộ chỉ còn một học kỳ tại Úc trước khi về nước hoạt động nghệ thuật và cộng đồng chuyên nghiệp vào cuối năm nay.

Hoa hậu Ý Nhi đang bước vào những cột mốc cuối cùng trong hành trình học tập tại nước ngoài. Theo chia sẻ mới nhất, người đẹp sinh năm 2002 dự kiến sẽ chính thức trở về Việt Nam định cư và phát triển sự nghiệp vào cuối năm 2026, sau khi hoàn tất chương trình cử nhân tại Úc.

Kế hoạch trở về và hoạt động tại Việt Nam

Hiện tại, Ý Nhi đang có mặt tại Việt Nam trong kỳ nghỉ kéo dài từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 7. Trong khoảng thời gian này, cô dành phần lớn thời gian cho gia đình, bạn bè và tham gia một số sự kiện giải trí chọn lọc. Gần đây nhất, sự xuất hiện của nàng hậu tại một sự kiện ở Đà Lạt đã thu hút sự chú ý của công chúng nhờ phong thái tự tin và nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Hoa hậu Ý Nhi về Việt Nam từ đầu tháng 6 và cuối tháng 7, cô sẽ quay trở lại Úc để hoàn thành việc học.

Đáng chú ý, Ý Nhi xác nhận cô chỉ còn duy nhất một học kỳ để kết thúc chương trình học tại Úc. Việc hoàn thành nghĩa vụ học tập sớm hơn dự kiến là kết quả của quá trình nỗ lực cân bằng giữa công việc và giáo dục. Sau khi kết thúc học kỳ cuối vào khoảng cuối năm nay, cô sẽ tập trung toàn bộ thời gian cho các dự án nghệ thuật và hoạt động cộng đồng tại quê nhà.

Hoa hậu Ý Nhi cho biết còn 1 học kỳ là cô kết thúc chương trình học ở Úc.

Hành trình 3 năm từ tranh cãi đến bản lĩnh

Nhìn lại chặng đường từ khi đăng quang Miss World Vietnam 2023, Ý Nhi đã trải qua một hành trình đầy biến động. Sau những ồn ào về phát ngôn ngay sau khi đăng quang, quyết định sang Úc du học được xem là bước đi chiến lược giúp cô trau dồi kiến thức và hoàn thiện bản thân trong môi trường quốc tế.

Trong thời gian du học, Ý Nhi vẫn đạt được những thành tựu nhất định như lọt vào Top 40 Miss World 2025. Tháng 3/2026, cô chính thức kết thúc nhiệm kỳ Miss World Vietnam, đánh dấu sự khép lại của một giai đoạn đầy thử thách nhưng cũng giúp cô tích lũy được sự điềm tĩnh và bản lĩnh trước truyền thông.

Hoa hậu Ý Nhi ngày càng trưởng thành, bản lĩnh sau 3 năm đăng quang Miss World Vietnam.

Giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao sự thay đổi tích cực của Ý Nhi. Từ một cô gái non nớt, cô dần xây dựng hình ảnh một hoa hậu tri thức, thanh lịch và có chiều sâu. Nền tảng học vấn và vốn sống tích lũy tại nước ngoài được kỳ vọng sẽ giúp Ý Nhi bùng nổ hơn trong các lĩnh vực thời trang và các hoạt động truyền cảm hứng trong tương lai gần.