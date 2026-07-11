Hôn nhân hơn 70 năm của cụ ông 101 tuổi: Hạnh phúc kết tinh từ những điều bình dị Câu chuyện về cụ ông Trần Văn Lệ (101 tuổi) tự tay chăm sóc cụ bà Trần Thị Thiềm (91 tuổi) suốt nhiều thập kỷ là minh chứng cho tình nghĩa vợ chồng bền chặt, vượt qua mọi biến cố thời cuộc và mất mát cá nhân.

Trong chương trình Chuyện nhà thời nay, hành trình hơn 70 năm đồng hành của cụ ông Trần Văn Lệ (101 tuổi) và cụ bà Trần Thị Thiềm (91 tuổi) đã mang đến một góc nhìn lắng đọng về giá trị của hôn nhân. Không dựa trên những triết lý xa vời, sự bền vững của họ được xây dựng từ vô vàn lựa chọn nhỏ nhặt và sự quan tâm bền bỉ suốt gần một thế kỷ.

Thói quen chăm sóc bền bỉ suốt hai thập kỷ

Mỗi ngày của hai cụ bắt đầu từ lúc 5 giờ 30 phút sáng. Dù đã bước sang tuổi 101, cụ ông Trần Văn Lệ vẫn duy trì thói quen tự tay đun nước, chuẩn bị khăn ấm mang đến tận giường để bà rửa mặt. Sau đó, ông tiếp tục pha sữa và chuẩn bị bữa sáng cho người bạn đời của mình.

Hình ảnh thân thuộc mỗi sáng của hai cụ.

Đáng chú ý, những công việc này đã trở thành thói quen cố định của cụ Lệ trong suốt gần 20 năm qua. Ở tuổi ngoại bách niên, sự minh mẫn và tỉ mỉ trong cách chăm sóc vợ của cụ là minh chứng rõ nét nhất cho tình cảm không cần đến những lời hoa mỹ.

Vượt qua những phép thử của thời cuộc và mất mát

Cuộc hôn nhân bắt đầu từ những năm đầu thập niên 1950 trong hoàn cảnh thiếu thốn khi cả hai cụ đều sớm mồ côi cha mẹ. Chặng đường hơn 70 năm của họ không chỉ có bình yên mà còn đầy rẫy những biến cố khắc nghiệt của lịch sử và đời sống cá nhân.

Khi trải qua những mất mát, họ vẫn cùng nhau đi tiếp.

Họ đã cùng nhau đi qua nỗi đau mất ba người con đầu lòng khi các bé mới chỉ vài tháng tuổi. Tiếp đó là những năm tháng cụ ông lên đường nhập ngũ, để lại cụ bà một mình quán xuyến gia đình, nuôi dạy con cái trong thời kỳ bao cấp khó khăn. Chính việc cùng nhau sẻ chia và vượt qua những mất mát lớn lao đã trở thành sợi dây gắn kết, khiến tình nghĩa vợ chồng ngày càng trở nên bền chặt.

Tình yêu hiện hữu trong từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất

Khi về già, sự quan tâm của hai cụ dành cho nhau chuyển hóa thành những hành động cụ thể trong sinh hoạt thường nhật. Cụ ông ghi nhớ từng món ăn bà yêu thích, nhắc bà uống sữa đúng giờ hay tỉ mỉ chỉnh lại nếp áo cho bà. Ngược lại, cụ bà luôn dõi theo bóng dáng ông, lo lắng mỗi khi không thấy ông trong tầm mắt.

Những cử chỉ tuy nhỏ, nhưng qua đó là cả một sự quan tâm mà họ dành cho nhau.

Dù đã chung sống hơn 7 thập kỷ, giữa hai người vẫn không tránh khỏi những lúc bất đồng hay giận dỗi. Tuy nhiên, thay vì để mâu thuẫn làm rạn nứt mối quan hệ, sự nhường nhịn và thấu hiểu luôn là lựa chọn ưu tiên. Điều cốt lõi giúp họ đồng hành đến tận hôm nay là quyết tâm luôn ở lại và chăm sóc nhau sau mọi biến cố.

Nhìn lại hành trình gần một thế kỷ, bài học lớn nhất mà hai cụ để lại cho các thế hệ sau không phải là một công thức hạnh phúc phức tạp. Đó đơn giản là sự hiện diện và quan tâm đúng lúc, là việc có một người hiểu rõ mình thích gì, đau ở đâu và luôn chờ đợi mình trong ngôi nhà thân thuộc.