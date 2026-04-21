Đời sống Hướng dẫn làm passport online 2026 nhanh nhất Hướng dẫn làm passport online năm 2026 được thực hiện qua hai kênh chính thức: Cổng Dịch vụ công Bộ Công an và Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh Việt Nam.

Passport online là gì?

Passport online (hộ chiếu điện tử) là hình thức đăng ký và nộp hồ sơ cấp hộ chiếu trực tuyến qua các cổng dịch vụ công của Nhà nước.

Công dân Việt Nam có thể kê khai thông tin, tải ảnh và nộp hồ sơ cấp passport qua mạng, thay vì đến trực tiếp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh/thành phố như trước đây.

Passport hiện nay bao gồm hai loại: hộ chiếu có gắn chíp điện tử và hộ chiếu không gắn chíp điện tử.

Hướng dẫn làm passport online qua Cổng Dịch vụ công Bộ Công an

Cách 1 để làm passport online năm 2026 là nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công Bộ Công an. Công dân cần thực hiện tuần tự 6 bước sau:

Bước 1: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công Bộ Công an

https://dichvucong.bocongan.gov.vn/

Bước 2: Chọn Mục “Nộp hồ sơ trực tuyến” => Tại khung lĩnh vực TTHC nhập "Hộ chiếu" => Nhấn "Tìm kiếm"

Bước 3: Chọn bộ thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông trong nước thực hiện tại cấp tỉnh/ tại cấp trung ương

- Chọn nộp hồ sơ tại cấp tỉnh (nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi thuận lợi) đối với trường hợp cấp hộ chiếu lần đầu, cấp hộ chiếu từ lần thứ hai;

- Nộp hồ sơ tại cấp trung ương (Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an) đối với công dân cấp hộ chiếu không gắn chíp điện tử từ lần thứ hai hoặc lần đầu nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019.

Bước 4: Chọn loại tài khoản bạn muốn sử dụng để đăng nhập Cổng dịch vụ công Bộ Công an => Chọn nộp hồ sơ và tiến hành đăng nhập.

Bước 5: Chọn "Cơ quan giải quyết hồ sơ" => Chọn "Đồng ý và tiếp tục"

Bước 6: Tiến hành tải lên các ảnh, thông tin cá nhân => Nộp hồ sơ trực tuyến.

Hướng dẫn làm passport online qua Cổng xuất nhập cảnh Việt Nam

Cách 2 để làm passport online năm 2026 là nộp hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh Việt Nam. Quy trình đơn giản hơn với 3 bước:

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh Việt Nam https://hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn/faces/index.jspx

Bước 2: Chọn "Chọn mục này để kê khai thông tin tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu" => Nhập đầy đủ thông tin cá nhân.

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin đã khai => Nộp tờ khai

Lệ phí làm passport online năm 2026

Mức thu lệ phí đối với cá nhân đăng ký làm passport online năm 2026 được quy định rõ ràng và thống nhất trên toàn quốc. Lệ phí đã bao gồm cả hai loại hộ chiếu gắn chíp điện tử và hộ chiếu không gắn chíp điện tử.

Loại thủ tục Lệ phí (VNĐ/lần cấp) Cấp mới hộ chiếu 200.000 Cấp lại hộ chiếu do bị hỏng hoặc bị mất 400.000 Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự 100.000

Lệ phí cấp mới passport năm 2026 là 200.000 đồng/lần - mức phí cố định cho cả hộ chiếu gắn chíp và không gắn chíp. Cấp lại passport do hỏng hoặc mất có mức phí cao gấp đôi (400.000 đồng/lần) nhằm khuyến khích công dân bảo quản cẩn thận giấy tờ xuất nhập cảnh. Giấy xác nhận yếu tố nhân sự có lệ phí thấp nhất 100.000 đồng/lần cấp.

Những lưu ý quan trọng khi làm passport online

Khi làm passport online, công dân cần chú ý một số điểm sau để tránh bị trả hồ sơ hoặc chậm cấp. Ảnh chân dung phải đúng quy chuẩn hộ chiếu: phông nền trắng, không đeo kính, không đội mũ, tóc không che trán hay tai. Thông tin kê khai phải trùng khớp với Căn cước công dân hoặc CCCD gắn chíp.

Nếu thuộc trường hợp cấp passport lần đầu, công dân có thể nộp hồ sơ tại cấp tỉnh nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi thuận lợi - không bắt buộc phải về đúng nơi đăng ký hộ khẩu. Sau khi hồ sơ được duyệt, công dân nhận passport qua đường bưu điện hoặc đến lấy trực tiếp tại cơ quan công an theo thông báo.