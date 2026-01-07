Kỳ Duyên và Thiên Ân gây chú ý với loạt khoảnh khắc thân thiết trong công việc Hai hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả khi chia sẻ những hình ảnh làm việc chuyên nghiệp cùng khoảnh khắc đời thường gần gũi.

Hoa hậu Kỳ Duyên vừa thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng khi xuất hiện cùng đàn em Thiên Ân trong một dự án công việc mới đây. Loạt hình ảnh được chia sẻ cho thấy sự gắn bó của hai người đẹp trong cả hoạt động chuyên môn lẫn cuộc sống thường ngày.

Trong những khoảnh khắc được đăng tải, Kỳ Duyên và Thiên Ân (sinh năm 2000) đều ưu tiên phong cách thời trang thanh lịch và thời thượng. Cả hai thể hiện thái độ làm việc tập trung, chuyên nghiệp trước ống kính. Sau khi hoàn thành lịch trình, hai nàng hậu dành thời gian đi ăn và tận hưởng các hoạt động đời thường. Thiên Ân bày tỏ sự hào hứng trên trang cá nhân với dòng trạng thái: "1 ngày đi làm thật vui".

Kỳ Duyên và Thiên Ân tập trung làm việc. Ảnh: IGNV

Kỳ Duyên và Thiên Ân lộ rõ niềm vui khi đi ăn cùng nhau. Ảnh: IGNV

Phản ứng tích cực từ cộng đồng người hâm mộ

Ngay sau khi hình ảnh được công bố, đông đảo khán giả đã để lại bình luận khen ngợi sự ăn ý của hai nàng hậu. Nhiều người bày tỏ sự yêu thích trước thần thái tự tin và ngoại hình nổi bật của Kỳ Duyên và Thiên Ân khi đứng chung khung hình. Những lời khen như "dễ thương", "đẹp đôi" hay "nâng niu" xuất hiện liên tục dưới các bài đăng.

Là những gương mặt tiêu biểu của làng nhan sắc Việt, cả Kỳ Duyên và Thiên Ân đều duy trì mật độ xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí và hoạt động quảng bá thương hiệu. Sự chỉn chu trong hình ảnh và phong cách làm việc chuyên nghiệp giúp cả hai nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn và công chúng.

Kỳ Duyên và Thiên Ân thường công khai ủng hộ đối phương trong cuộc sống lẫn công việc. Ảnh: FBNV

Xu hướng chia sẻ khoảnh khắc đời thường của các hoa hậu

Hiện nay, nhiều hoa hậu Việt Nam đã cởi mở hơn trong việc kết nối với người hâm mộ thông qua mạng xã hội. Thay vì chỉ xuất hiện với hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu, các người đẹp thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc giản dị như các chuyến công tác, buổi gặp gỡ bạn bè hay phút giây thư giãn sau giờ làm việc.

Việc chia sẻ này góp phần xây dựng hình ảnh gần gũi, chân thực hơn trong mắt công chúng. Tuy nhiên, các người đẹp vẫn giữ sự cân bằng cần thiết giữa công việc và đời tư, chỉ lựa chọn công khai những nội dung phù hợp để bảo đảm tính chuyên nghiệp.