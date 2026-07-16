Lãi suất ngân hàng ngày 16/7/2026: Kỳ hạn 6 tháng vọt lên 8,5%, gửi 100 triệu lãi 4,25 triệu Lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại một số ngân hàng hiện đạt mức 9%/năm. Cùng lúc, lãi suất liên ngân hàng VND giảm mạnh với kỳ hạn qua đêm chỉ còn 5,21%/năm.

Thị trường tài chính ngày 16/7/2026 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa lãi suất huy động dân cư và lãi suất liên ngân hàng. Trong khi lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại tiếp tục duy trì ở mức cao, đặc biệt tại các kỳ hạn trung và dài hạn, thì lãi suất trên thị trường liên ngân hàng lại có xu hướng hạ nhiệt đáng kể.

Lãi suất huy động: Kỳ hạn 12 tháng chạm mốc 9%/năm

Hiện nay, mức lãi suất huy động phổ biến cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng đang được các ngân hàng niêm yết ở mức trần 4,75%/năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Với mức lãi suất này, khách hàng gửi tiết kiệm 100 triệu đồng sẽ nhận về số tiền lãi tương ứng theo từng tháng:

Kỳ hạn 1 tháng: 395.833 đồng

395.833 đồng Kỳ hạn 3 tháng: 1.187.500 đồng

1.187.500 đồng Kỳ hạn 5 tháng: 1.979.167 đồng

Đáng chú ý, lãi suất tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên có sự bứt phá mạnh mẽ. Nhiều ngân hàng thương mại đã đẩy lãi suất kỳ hạn 6-9 tháng lên mức 8,5%/năm. Với số tiền gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng, khách hàng sẽ nhận lãi cuối kỳ lên tới 4.250.000 đồng. Nếu kéo dài kỳ hạn lên 9 tháng, tổng tiền lãi nhận về là 6.375.000 đồng.

Tại phân khúc kỳ hạn 12 tháng, một số ngân hàng đã niêm yết mức lãi suất lên đến 9%/năm. Đây là ngưỡng lợi nhuận hấp dẫn, giúp người gửi tiết kiệm nhận về 9.000.000 đồng tiền lãi sau một năm với mỗi 100 triệu đồng tiền gốc.

Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh ở các kỳ hạn chủ chốt

Trái ngược với đà sôi động của thị trường huy động, số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy doanh số giao dịch liên ngân hàng bằng VND trong tuần từ 6-10/7 đạt xấp xỉ 4.428.576 tỷ đồng, bình quân đạt 885.715 tỷ đồng/ngày, giảm 36.289 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó. Các giao dịch chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (chiếm 96% tổng doanh số).

Về mặt bằng lãi suất, lãi suất bình quân liên ngân hàng VND có xu hướng giảm sâu ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể:

Kỳ hạn qua đêm: Giảm 2,02 điểm phần trăm, xuống còn 5,21%/năm.

Giảm 2,02 điểm phần trăm, xuống còn 5,21%/năm. Kỳ hạn 1 tuần: Giảm 1,24 điểm phần trăm, xuống còn 5,57%/năm.

Giảm 1,24 điểm phần trăm, xuống còn 5,57%/năm. Kỳ hạn 1 tháng: Giảm 0,46 điểm phần trăm, còn 7,32%/năm.

Đối với giao dịch bằng USD, lãi suất bình quân biến động nhẹ và trái chiều. Kỳ hạn qua đêm giảm nhẹ xuống 3,62%/năm, trong khi kỳ hạn 1 tháng tăng 0,03 điểm phần trăm lên mức 3,84%/năm.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 16/7/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất (%/năm) tại một số ngân hàng tiêu biểu cho các kỳ hạn phổ biến:

NGÂN HÀNG 1 THÁNG 6 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 4,75 6,6 6,8 6,8 BIDV 4,75 6,6 6,8 6,8 VIETCOMBANK 4,75 6,6 6,8 6,8 ACB 4,75 7,1 7,3 - SAIGONBANK 4,75 6,9 7,2 7,0 MB 4,5 5,8 6,35 6,35 TECHCOMBANK 4,35 6,55 6,75 5,85 SCB 1,6 2,9 3,7 3,9

Nhìn chung, thị trường đang duy trì mặt bằng lãi suất huy động cao ở các kỳ hạn dài nhằm thu hút nguồn vốn ổn định, trong khi thanh khoản hệ thống liên ngân hàng vẫn được đảm bảo, giúp lãi suất ngắn hạn duy trì đà giảm.