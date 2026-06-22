Lịch âm dương ngày 23/6/2026: Giờ hoàng đạo và những lưu ý phong thủy quan trọng Xem lịch âm dương ngày 23/6/2026 (9/5 Âm lịch). Cập nhật giờ hoàng đạo, hướng xuất hành và lưu ý về tuổi xung khắc giúp bạn chủ động hơn trong mọi kế hoạch.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 23/06/2026

Ngày 23/06/2026 Dương lịch rơi vào Thứ Ba, tức ngày 09/05 Âm lịch năm Bính Ngọ. Theo hệ thống lịch vạn niên, đây là ngày Mậu Thìn, tiết khí Hạ Chí. Trong phong thủy truyền thống, việc lựa chọn khung giờ và hoạt động phù hợp với năng lượng của ngày có thể mang lại sự an tâm và thuận lợi hơn cho các kế hoạch cá nhân.

Thông tin chi tiết về lịch âm dương ngày 23/06/2026

Tiêu chí Chi tiết Dương lịch 23/06/2026 Âm lịch 09/05/2026 (Ngày Giáp Ngọ, tháng Bính Ngọ) Ngày Mậu Thìn (Hành Mộc) Tiết khí Hạ Chí Trực Khai (Tốt cho việc bắt đầu, khởi đầu mới)

Giờ hoàng đạo và hắc đạo trong ngày

Lựa chọn khung giờ tốt (Hoàng đạo) giúp gia tăng sự hanh thông, trong khi hạn chế làm việc lớn vào giờ xấu (Hắc đạo) là cách để tránh những trắc trở không đáng có.

Giờ Hoàng Đạo: Dần (03:00-04:59), Thìn (07:00-08:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Dần (03:00-04:59), Thìn (07:00-08:59), Tỵ (09:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59). Giờ Hắc Đạo: Tí (23:00-00:59), Sửu (01:00-02:59), Mão (05:00-06:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Phân tích phong thủy và lời khuyên truyền thống

Ngày Mậu Thìn có nạp âm Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già). Xét về ngũ hành, ngày này thuộc hành Mộc khắc với hành Thổ. Tuy nhiên, các tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân và Bính Thìn thuộc hành Thổ lại không bị ảnh hưởng tiêu cực.

Những việc nên và không nên làm

Dựa trên hệ thống Nhị Thập Bát Tú (Sao Thất) và Thập Nhị Kiến Trừ (Trực Khai), đây là một ngày mang nhiều năng lượng tích cực cho sự khởi đầu.

Nên làm: Các việc liên quan đến khởi công, xây dựng, thủy lợi (tháo nước, đào ao), kinh doanh, hôn nhân và các hoạt động giáo dục như nhập học, học kỹ nghệ.

Các việc liên quan đến khởi công, xây dựng, thủy lợi (tháo nước, đào ao), kinh doanh, hôn nhân và các hoạt động giáo dục như nhập học, học kỹ nghệ. Không nên làm: Theo quan niệm truyền thống, ngày này phạm phải Sát Chủ Dương, do đó cần thận trọng tối đa khi tiến hành các việc trọng đại như mua bán nhà đất hoặc nhận chức. Trực Khai cũng khuyến nghị không nên thực hiện việc chôn cất vào ngày này.

Lưu ý về tuổi xung khắc và hướng xuất hành

Để mọi việc diễn ra suôn sẻ, bạn có thể tham khảo các hướng xuất hành tốt và lưu ý về tuổi xung:

Tuổi xung khắc: Nhâm Tuất và Bính Tuất nên thận trọng hơn trong mọi hành động.

Nhâm Tuất và Bính Tuất nên thận trọng hơn trong mọi hành động. Hướng xuất hành: Đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Bắc để đón Tài Thần (tài lộc). Nên tránh hướng Nam vì quan niệm gặp Hạc Thần (không thuận lợi).

Đi về hướng Đông Nam để đón Hỷ Thần (tin vui) hoặc hướng Bắc để đón Tài Thần (tài lộc). Nên tránh hướng Nam vì quan niệm gặp Hạc Thần (không thuận lợi). Cảnh báo về giao tiếp: Đây là ngày Xích Khẩu, dễ xảy ra mâu thuẫn hoặc hiểu lầm. Lời khuyên là nên giữ thái độ ôn hòa, tránh tranh cãi vô ích để giữ gìn các mối quan hệ.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.