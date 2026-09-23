Lịch Âm Dương ngày 24/09/2026: Tra cứu giờ hoàng đạo cát lành, tuổi xung và việc nên làm Thông tin lịch Âm Dương ngày 24/09/2026 tức 14/08 Âm lịch, ngày Tân Sửu mang năng lượng bình an; hướng dẫn chọn giờ hoàng đạo xuất hành để công việc hanh thông.

Xem chi tiết Âm Dương lịch 24/09/2026

Theo lịch vạn niên, Thứ Năm ngày 24/09/2026 Dương Lịch tương ứng với ngày 14 tháng 8 Âm Lịch (năm Bính Ngọ, tháng Đinh Dậu). Đây là ngày Tân Sửu, mang nạp âm Bích Thượng Thổ, đồng thời là ngày Chi sinh Can (Thổ sinh Kim), được xem là ngày cát mang lại sự ổn định và thuận hòa.

Bảng tổng quan thông tin lịch ngày 24/09/2026

Để tiện theo dõi các yếu tố thời gian và phong thủy trong ngày, bạn có thể tham khảo bảng dữ liệu tổng hợp dưới đây:

Yếu tố Thông tin chi tiết Dương Lịch Thứ Năm, ngày 24/09/2026 Âm Lịch Ngày 14 tháng 8 năm Bính Ngọ (tháng Đinh Dậu) Can Chi Ngày Tân Sửu, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ Ngũ Hành Bích Thượng Thổ (Đất trên vách) Trực Trực Định (Tốt cho việc xây sửa, tạo dựng) Sao chủ trị Đẩu Mộc Giải (Kiết Tú - Sao tốt) Lục Diệu Đại An (Mọi sự yên ổn, dễ gặp quý nhân)

Khung giờ hoàng đạo và giờ hắc đạo trong ngày

Lựa chọn khung giờ tốt sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch trình làm việc, gặp gỡ đối tác hoặc xuất hành:

Giờ Hoàng Đạo: Dần (03:00 - 04:59), Mão (05:00 - 06:59), Tỵ (09:00 - 10:59), Thân (15:00 - 16:59), Tuất (19:00 - 20:59), Hợi (21:00 - 22:59).

Dần (03:00 - 04:59), Mão (05:00 - 06:59), Tỵ (09:00 - 10:59), Thân (15:00 - 16:59), Tuất (19:00 - 20:59), Hợi (21:00 - 22:59). Giờ Hắc Đạo: Tý (23:00 - 00:59), Sửu (01:00 - 02:59), Thìn (07:00 - 08:59), Ngọ (11:00 - 12:59), Mùi (13:00 - 14:59), Dậu (17:00 - 18:59).

Giải nghĩa các yếu tố phong thủy cổ truyền

Hệ thống phong thủy cổ truyền phối hợp nhiều phương pháp để luận giải năng lượng trong ngày:

Khổng Minh Lục Diệu - Ngày Đại An: "Đại An" mang ý nghĩa là bình an rộng lớn. Đây là ngày chủ về sự ổn định, thân tâm nhẹ nhàng, công việc có quý nhân hỗ trợ, hành sự cầu toàn và hòa thuận.

"Đại An" mang ý nghĩa là bình an rộng lớn. Đây là ngày chủ về sự ổn định, thân tâm nhẹ nhàng, công việc có quý nhân hỗ trợ, hành sự cầu toàn và hòa thuận. Nhị Thập Bát Tú - Sao Đẩu (Đẩu Mộc Giải): Sao Đẩu thuộc chòm sao tốt (Kiết Tú), mang lại điềm lành cho việc tạo dựng cơ nghiệp, kinh doanh, giao dịch và mưu cầu công danh. Tuy nhiên, ngày Sửu gặp sao Đẩu phạm phải Phục Đoạn, theo kinh nghiệm dân gian nên hạn chế các việc liên quan đến tang ma, phân chia tài sản hoặc đi đường thủy dài ngày.

Sao Đẩu thuộc chòm sao tốt (Kiết Tú), mang lại điềm lành cho việc tạo dựng cơ nghiệp, kinh doanh, giao dịch và mưu cầu công danh. Tuy nhiên, ngày Sửu gặp sao Đẩu phạm phải Phục Đoạn, theo kinh nghiệm dân gian nên hạn chế các việc liên quan đến tang ma, phân chia tài sản hoặc đi đường thủy dài ngày. Thập Nhị Kiến Trừ - Trực Định: Trực Định biểu trưng cho sự kiên cố, ổn định. Do đó rất phù hợp cho việc san nền, sửa phòng ốc, lắp đặt trang thiết bị máy móc, nhập học hoặc khai trương phương tiện vận tải mới.

Trực Định biểu trưng cho sự kiên cố, ổn định. Do đó rất phù hợp cho việc san nền, sửa phòng ốc, lắp đặt trang thiết bị máy móc, nhập học hoặc khai trương phương tiện vận tải mới. Các yếu tố sao tốt theo Ngọc Hạp: Ngày có sao Mãn Đức Tinh (tốt cho mọi sự) và Mẫu Thương (thuận lợi cầu tài lộc, mở mang sự nghiệp).

Tuổi hợp và tuổi xung khắc cần lưu ý

Việc nắm bắt quy luật sinh khắc của ngũ hành giúp bạn linh hoạt hơn trong ứng xử và điều tiết công việc cá nhân:

Tuổi hợp: Ngày Sửu lục hợp với tuổi Tý; tam hợp với tuổi Tỵ và Dậu tạo thành Kim cục, mang đến vận khí hài hòa.

Ngày Sửu lục hợp với tuổi Tý; tam hợp với tuổi Tỵ và Dậu tạo thành Kim cục, mang đến vận khí hài hòa. Tuổi xung khắc: Ngày xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn. Đặc biệt kỵ các tuổi Ất Mùi, Đinh Mùi. Nhóm tuổi Dần, Ngọ, Tuất phạm Tam Sát nên cẩn trọng khi đứng ra chủ trì việc trọng đại.

Hướng và giờ xuất hành thuận lợi

Nếu có kế hoạch đi xa hoặc khởi hành công việc quan trọng, bạn có thể tham khảo các hướng và khung giờ may mắn:

Hướng xuất hành: Cả Hỷ Thần (mang lại niềm vui) và Tài Thần (mang lại tài lộc) đều tọa tại hướng Tây Nam .

Cả Hỷ Thần (mang lại niềm vui) và Tài Thần (mang lại tài lộc) đều tọa tại hướng . Khung giờ xuất hành cát lợi: Khung giờ Thân (15:00 - 17:00) và giờ Dần (03:00 - 05:00) rất tốt lành, gia đạo bình yên; giờ Ngọ (11:00 - 13:00) và Tý (23:00 - 01:00) thuận lợi cho buôn bán, người đi xa có tin mừng; giờ Tuất (19:00 - 21:00) và Thìn (07:00 - 09:00) thích hợp cầu tài lộc.

Lời khuyên việc nên làm và nên tránh

Do ngày 24/09/2026 vừa hội tụ các cát tinh như Đại An, Đẩu Mộc Giải, vừa rơi vào ngày Nguyệt Kỵ (ngày 14 Âm Lịch) và Sát Chủ Âm, bạn nên cân nhắc sắp xếp các kế hoạch phù hợp:

Việc nên làm: Thích hợp cho các hoạt động thường nhật, học tập, chỉnh trang nhà cửa, củng cố các mối quan hệ giao tiếp, duy trì tâm thế hòa nhã và tinh thần làm việc cẩn trọng.

Thích hợp cho các hoạt động thường nhật, học tập, chỉnh trang nhà cửa, củng cố các mối quan hệ giao tiếp, duy trì tâm thế hòa nhã và tinh thần làm việc cẩn trọng. Việc nên tránh: Dân gian khuyến nghị hạn chế các việc liên quan đến tu sửa phần mộ, việc tang ma hoặc đưa ra các quyết định đầu tư mạo hiểm thiếu cơ sở. Tránh tranh chấp lời ăn tiếng nói vào các khung giờ Hợi (21:00 - 23:00) hoặc Tỵ (09:00 - 11:00).

* Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm văn hóa dân gian, giúp bạn đọc có thêm góc nhìn lạc quan và chủ động trong cuộc sống thường nhật.