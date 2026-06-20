Lịch cắt điện Hải Phòng từ ngày 25/5 đến 27/5: Chi tiết các khu vực tạm dừng cấp điện Tổng công ty Điện lực Hải Phòng thông báo lịch tạm ngừng cấp điện từ ngày 25/5 đến 27/5 tại các khu vực Thủy Nguyên, Tiên Lãng, An Lão, Hồng Bàng nhằm phục vụ bảo trì lưới điện.

Theo kế hoạch từ Tổng công ty Điện lực Hải Phòng, trong giai đoạn từ ngày 25/5 đến 27/5, nhiều khu vực trên địa bàn sẽ thực hiện tạm ngừng cấp điện luân phiên. Việc cắt điện nhằm phục vụ công tác thí nghiệm, sửa chữa định kỳ và nâng cấp hệ thống lưới điện trung, hạ áp để đảm bảo vận hành an toàn.

Lịch tạm ngừng cấp điện Hải Phòng được cập nhật chi tiết theo từng khu vực.

Chi tiết lịch cắt điện tại Thủy Nguyên, Hải Phòng

Khu vực Thủy Nguyên ghi nhận nhiều khung giờ tạm dừng cấp điện tập trung vào các trạm biến áp (TBA) và khu vực dân cư phường Bạch Đằng.

Ngày Thời gian Khu vực ảnh hưởng 25/05 08:30 - 11:00 TBA: Vinalien Đông Đô, UB Quảng Thanh, Trạm xá Quảng Thanh. 26/05 08:30 - 11:00 TBA: Phù Ninh 6, Nhà công vụ BTL V1 HQ, Trung Đoàn E238, CT Phương Nguyên, CT Khánh Long. 27/05 06:00 - 08:10 Hóa chất Minh Đức, phường Bạch Đằng.

Lịch cắt điện tại Tiên Lãng và An Lão, Hải Phòng

Tại Tiên Lãng và An Lão, lịch cắt điện chủ yếu ảnh hưởng đến các trạm bơm và một phần khách hàng tại các xã.

Khu vực Tiên Lãng

Ngày 26/05: Từ 08:00 - 12:00 tại TBA Đại Tâm, TBA Bơm Đại Thắng và TBA Phú Tài Linh.

Từ 08:00 - 12:00 tại TBA Đại Tâm, TBA Bơm Đại Thắng và TBA Phú Tài Linh. Ngày 27/05: Từ 07:00 - 17:00 tại các thôn Cẩm Khê, Chử Khê, Khởi Nghĩa, Tiên Hưng, Mỹ Lộc và Đông Quy.

Khu vực An Lão

Ngày 25/05: Từ 07:00 - 12:30 tại TBA Bơm Đồng Đỏ, Lang Thượng, xã An Khánh.

Từ 07:00 - 12:30 tại TBA Bơm Đồng Đỏ, Lang Thượng, xã An Khánh. Ngày 26/05: Từ 08:00 - 16:30 tại xã An Trường (TBA Bơm Ngọc Chử, Đồng Xuân 2), xã An Quang (TBA Bơm Bát Trang), xã An Lão (TBA BS An Thắng, Bách Phương 3).

Từ 08:00 - 16:30 tại xã An Trường (TBA Bơm Ngọc Chử, Đồng Xuân 2), xã An Quang (TBA Bơm Bát Trang), xã An Lão (TBA BS An Thắng, Bách Phương 3). Ngày 27/05: Từ 08:00 - 16:30 tại xã An Khánh (TBA Bơm Trực Đào, Cao Đẳng CN 1+2, TBA Cá Rô Phi) và xã Quang (TBA Cẩm Văn 4).

Lịch cắt điện tại Hồng Bàng, Lê Chân và Kiến An, Hải Phòng

Các khu vực nội đô cũng ghi nhận lịch tạm ngừng cấp điện để bảo trì thiết bị kỹ thuật.

Khu vực Ngày Thời gian Chi tiết địa điểm Hồng Bàng 25/5 - 27/5 07:30 - 16:00 TBA Hóa Dầu Quân Đội, Trường THCS Bạch Đằng, Quán Toan, TBA Kỹ thuật cao. Lê Chân 26/5 - 27/5 07:30 - 17:00 Đường Hàng Kênh (ngày 26) và đường Dư Hàng (ngày 27). Kiến An 27/05 08:00 - 17:30 Phường Phù Liễn và một số khách hàng cụ thể.

Lịch cắt điện tại An Dương và Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Khu vực An Dương và Vĩnh Bảo có lịch cắt điện rải rác tại các trạm biến áp dân cư và khu công nghiệp nhỏ.

An Dương: Ngày 25/05 cắt điện sớm từ 05:00 tại một số nhánh lộ đường dây. Ngày 26/05 và 27/05 cắt điện từ 06:00 - 16:00 tại TBA Bắc Sơn, An Đồng, Tân Tiến.

Ngày 25/05 cắt điện sớm từ 05:00 tại một số nhánh lộ đường dây. Ngày 26/05 và 27/05 cắt điện từ 06:00 - 16:00 tại TBA Bắc Sơn, An Đồng, Tân Tiến. Vĩnh Bảo: Ngày 26/05 và 27/05 tạm ngừng cấp điện tại các TBA Giang Bắc, Cầu Đòng, Trại Giam QK3, Dũng Tiến, Liên Am, Cao Minh và Cộng Hiền.

Lý do tạm ngừng cấp điện và lưu ý cho người dân

Ngành điện lực Hải Phòng cho biết nguyên nhân chủ yếu của các đợt cắt điện này là thực hiện kế hoạch thí nghiệm định kỳ, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống lưới điện. Việc này giúp phát hiện sớm các nguy cơ hư hỏng hoặc quá tải, đảm bảo cung cấp điện ổn định trong mùa cao điểm.

Người dân và doanh nghiệp tại các khu vực nêu trên cần chủ động sắp xếp kế hoạch sinh hoạt và sản xuất. Trong trường hợp điều kiện kỹ thuật cho phép, cơ quan điện lực có thể khôi phục nguồn điện sớm hơn so với thời gian dự kiến.