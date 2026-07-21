Lịch cúp điện Cần Thơ ngày 22/7/2026: Nhiều khu vực tạm ngừng cấp điện đến 11 giờ TP. Cần Thơ dự kiến có 52 lịch tạm ngừng cung cấp điện vào ngày 22/7/2026 để bảo trì lưới điện. Một số khu vực có thể mất điện kéo dài hơn 11 giờ, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất.

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, ngày 22/7/2026, TP. Cần Thơ sẽ thực hiện 52 lịch tạm ngừng cung cấp điện để phục vụ công tác bảo trì, sửa chữa và thí nghiệm lưới điện trung, hạ áp. Việc tạm ngừng cấp điện nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và an toàn hơn trong thời gian tới.

Đáng chú ý, lịch cúp điện bắt đầu sớm nhất từ 6h40 và kết thúc muộn nhất vào lúc 18h. Trong đó, một số khu vực tại xã Đại Ngãi và các vùng phụ cận có thời gian tạm ngừng cấp điện kéo dài liên tục khoảng 11 giờ 20 phút. Người dân và các cơ sở kinh doanh cần chủ động phương án dự phòng để giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Chi tiết lịch cúp điện tại Ninh Kiều, Bình Thủy và Thốt Nốt

Tại khu vực trung tâm, nhiều tuyến đường thuộc TP. Cần Thơ như Búng Xáng, Nguyễn Thị Minh Khai, Chu Văn An và Mậu Thân sẽ tạm dừng cấp điện theo các khung giờ khác nhau. Cụ thể:

Xã, phường Thời gian Địa điểm bị ảnh hưởng Phường Tân An, TP. Cần Thơ 7h30–12h30 Một phần đường quanh hồ Búng Xáng Phường Tân An, TP. Cần Thơ 7h30–11h00 Một phần đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ đường Phan Đình Phùng đến hẻm 72) Phường Tân An, TP. Cần Thơ 7h45–17h00 Một phần đường Chu Văn An, Tô Hiến Thành, đường 3, 5, 6, Trần Minh Sơn và Trần Văn Long Phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 13h00–17h00 Một phần đường Mậu Thân (từ hẻm 9 chân cầu Rạch Ngỗng đến đường Nguyễn Văn Trỗi) Phường An Bình, TP. Cần Thơ 13h00–17h00 Một phần đường Nguyễn Văn Trường (khu vực nhà tạm giữ Công an) Phường Thới An Đông, TP. Cần Thơ 7h30–16h30 Khu vực sân bay, đường Nguyễn Viết Xuân, Rạch Cui, Rạch Lý Bình và Rạch Ông Tường (chia theo đợt) Phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ 8h00–15h30 Cơ sở Vi Thị Kim Mai, Nguyễn Thị Diễm, Quân Hằng và các hộ kinh doanh lân cận Phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ 8h00–14h00 Cơ sở nuôi trồng thủy sản Lê Thị Thùy Linh, cơ sở Võ Thị Chọn

Bên cạnh đó, các khu vực thuộc xã Thới Lai, xã Đông Hiệp và xã Cờ Đỏ thuộc TP. Cần Thơ cũng có lịch tạm ngừng cấp điện trong ngày để thực hiện thí nghiệm và bảo dưỡng thiết bị.

Lịch cúp điện tại các khu vực lân cận

Ngoài TP. Cần Thơ, các đơn vị điện lực tại Sóc Trăng và Hậu Giang cũng thông báo lịch bảo trì lưới điện trong ngày 22/7. Đặc biệt, khu vực xã Đại Ngãi có lịch cúp điện xuyên suốt từ sáng đến chiều muộn.

Xã, phường Thời gian Địa điểm bị ảnh hưởng Xã Đại Ngãi, Tỉnh Sóc Trăng 6h40–18h00 Một phần ấp Thạnh Đức, Lợi Đức; ấp Sóc Dong (xã Tân Thạnh); ấp Khoan Tang và ấp 3 (xã Long Phú) Xã Nhu Gia, Tỉnh Sóc Trăng 7h00–17h30 Một phần ấp Cần Đước và Khu 2 Phường Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang 7h00–17h00 Các khu vực thuộc phường Ngã Bảy Xã Xà Phiên, Tỉnh Hậu Giang 7h00–16h00 Các ấp Cái Nhum, Cái Nhào, Ngã Bác, Nhật Tảo và các vùng lân cận Xã Thới An Hội, Tỉnh Sóc Trăng 8h00–17h30 Ấp Xóm Đồng 2, một phần ấp Đại An, Xóm Đồng 1 và Ninh Thới

Tại các khu vực như xã Mỹ Quới (Tỉnh Sóc Trăng), xã Hiệp Hưng (Tỉnh Hậu Giang) và xã An Thạnh (Tỉnh Sóc Trăng), lịch cúp điện chủ yếu phục vụ công tác thí nghiệm định kỳ và sửa chữa lưới điện hạ áp. Thời gian gián đoạn cung cấp điện thường kéo dài từ 1 đến 8 giờ tùy theo tính chất công việc.

Lời khuyên cho người dân khi mất điện kéo dài

Để đảm bảo sinh hoạt và bảo vệ thiết bị điện trong những ngày có lịch bảo trì lưới điện, người dân nên lưu ý các điểm sau:

Chủ động tích trữ năng lượng: Sạc đầy pin điện thoại, đèn tích điện và các thiết bị dự phòng cần thiết từ tối hôm trước.

Sạc đầy pin điện thoại, đèn tích điện và các thiết bị dự phòng cần thiết từ tối hôm trước. Bảo quản thực phẩm: Hạn chế mở cửa tủ lạnh, tủ đông trong thời gian mất điện để giữ nhiệt độ ổn định lâu nhất có thể.

Hạn chế mở cửa tủ lạnh, tủ đông trong thời gian mất điện để giữ nhiệt độ ổn định lâu nhất có thể. An toàn thiết bị: Nên rút phích cắm các thiết bị điện tử nhạy cảm như máy tính, tivi để tránh sự cố khi có điện trở lại.

Nên rút phích cắm các thiết bị điện tử nhạy cảm như máy tính, tivi để tránh sự cố khi có điện trở lại. Cập nhật thông tin: Thời gian cúp điện thực tế có thể thay đổi tùy theo điều kiện thời tiết hoặc tiến độ thi công. Người dân nên theo dõi các thông báo mới nhất từ đơn vị điện lực địa phương.

Việc tạm ngừng cấp điện là cần thiết để nâng cao chất lượng lưới điện, giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn trong tương lai. Sự hợp tác và chủ động của người dân sẽ giúp quá trình này diễn ra thuận lợi và an toàn.