Lịch cúp điện Lâm Đồng và các khu vực lân cận ngày 22/7/2026: Có nơi kéo dài 10 giờ Tỉnh Lâm Đồng và một số khu vực tại Bình Thuận, Đắk Nông dự kiến tạm ngừng cấp điện vào ngày 22/7/2026 để bảo trì lưới điện, với thời gian gián đoạn lên đến 10 tiếng.

Theo kế hoạch vận hành và bảo trì hệ thống điện, ngày 22/7/2026, tỉnh Lâm Đồng sẽ có 41 khu vực tạm ngừng cung cấp điện. Công tác này nhằm phục vụ việc thí nghiệm thiết bị, sửa chữa bảo dưỡng và đầu tư xây dựng lưới điện trung, hạ áp để đảm bảo vận hành ổn định trong thời gian tới.

Đáng chú ý, đợt cắt điện sớm nhất sẽ bắt đầu từ 6h30 tại khu vực ven biển Bình Thuận. Tại Lâm Đồng, một số khu vực có thời gian tạm ngừng cấp điện kéo dài liên tục từ sáng đến chiều muộn, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Chi tiết lịch cúp điện tại Lâm Đồng

Tại khu vực Đà Lạt và Bảo Lộc, lịch tạm ngừng cấp điện tập trung vào các tuyến đường trọng điểm và các trạm biến áp phục vụ sản xuất. Người dân cần lưu ý các khung giờ cụ thể sau:

Khu vực Thời gian Địa điểm bị ảnh hưởng Đà Lạt, Lâm Đồng 8h00–15h00 Các đường Ngô Quyền, Kim Đồng, Phan Đình Giót, Nguyễn An Ninh Bảo Lộc, Lâm Đồng 8h00–14h00 Khu vực Đambri và đường Nguyễn Viết Xuân Bảo Lộc, Lâm Đồng 9h00–11h30 Khu vực Thủy điện Đồng Nai, đường Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Trắc Bá Di Linh, Lâm Đồng 7h30–16h00 Tuyến 478, từ trụ 478/01 đến 478/69 Xã Ka Đô, Lâm Đồng 8h00–17h00 Khu vực xã Ka Đô và xã D’Ran Xã Tân Hội, Lâm Đồng 8h00–17h00 Toàn bộ thôn Tân Thuận, thôn Tân Liên và một phần thôn Tân Trung Xã Tân Hà, Lâm Đồng 8h00–15h30 Thôn Phúc Thọ 1

Bên cạnh đó, các khu vực như Lâm Hà, Đạ Huoai, Bảo Lâm và Cát Tiên cũng có lịch điều chỉnh phụ tải và bảo trì thiết bị với khung giờ phổ biến từ 8h00 đến 16h00.

Khu vực Bình Thuận và Đắk Nông có lịch cắt điện kéo dài

Tại tỉnh Bình Thuận, khu vực xã Sơn Mỹ ghi nhận thời gian tạm ngừng cấp điện lâu nhất, kéo dài 10 tiếng đồng hồ. Trong khi đó, tại Đắk Nông, nhiều khu vực cũng thực hiện bảo trì lưới điện đồng loạt.

Khu vực Thời gian Địa điểm bị ảnh hưởng Phường Mũi Né, Bình Thuận 6h30–15h00 Trục đường Huỳnh Tấn Phát, Huỳnh Thúc Kháng, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Minh Châu Xã Sơn Mỹ, Bình Thuận 7h00–17h00 Thôn Suối Bang Xã Thuận Hạnh, Đắk Nông 7h30–17h00 Thôn Thuận Thành, Thuận Nam và một số doanh nghiệp điện mặt trời Xã Quảng Khê, Đắk Nông 7h30–17h00 Bon Ka Nur, thôn Đắk Lang và Tân Tiến Xã Đồng Kho, Bình Thuận 7h30–16h30 Thôn Đức Bình 2, các thôn Đồng Kho 1, 2, 3 và khu vực La Ngâu

Khuyến nghị dành cho người dân và doanh nghiệp

Việc tạm ngừng cấp điện có thể thay đổi tùy theo điều kiện thời tiết hoặc tình hình vận hành thực tế của hệ thống. Để giảm thiểu ảnh hưởng, các hộ gia đình và cơ sở sản xuất nên lưu ý:

Chủ động sắp xếp kế hoạch làm việc, sản xuất phù hợp với khung giờ thông báo.

Hạn chế sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn ngay khi có điện trở lại để tránh gây quá tải cục bộ.

Kiểm tra các thiết bị lưu điện (UPS) hoặc máy phát điện dự phòng nếu cần thiết cho các hoạt động kinh doanh đặc thù.

Theo dõi các thông báo mới nhất từ đơn vị điện lực địa phương để cập nhật thay đổi (nếu có).

Nhìn chung, công tác bảo trì định kỳ là cần thiết để nâng cao chất lượng cung cấp điện, đặc biệt là trong giai đoạn phụ tải tăng cao. Người dân tại Lâm Đồng và các tỉnh lân cận nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày 22/7 tới.