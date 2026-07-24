Lửa trắng tập 12: Lão Công gặp hiểm nguy, nội bộ đường dây sục sôi vì nghi vấn nội gián Tập 12 bộ phim Lửa trắng mang đến diễn biến kịch tính khi lão Công rơi vào nguy hiểm, cùng cuộc tranh chấp quyền lực nảy lửa giữa Cương đen và Trúc trắng.

Đoạn preview tập 12 phim Lửa trắng hé lộ hàng loạt nút thắt gay cấn, từ biến cố bất ngờ đe dọa tính mạng của lão Công đến nguy cơ tự tan rã của đường dây tội phạm do sự xuất hiện của kẻ nghi vấn làm nội gián.

Lão Công đối mặt nguy hiểm bất ngờ trên đường đi

Mở đầu đoạn trailer, lão Công nhận tin con gái mình là Mai đang gặp nguy hiểm nên lập tức vội vã lên đường đến căn hộ của cô. Tuy nhiên, trên hành trình di chuyển, ông nhanh chóng nhận ra những dấu hiệu bất thường xung quanh và đề cao cảnh giác.

Một âm thanh lạ đột ngột vang lên từ trong xe buộc ông phải dừng lại để kiểm tra. Tình huống đầy căng thẳng này dấy lên nghi vấn lão Công đã rơi vào một kế hoạch ám sát được sắp đặt tinh vi từ trước.

Lão Cương nghi xe bị gài bom tấn công.

Bầu không khí ngột ngạt vì nghi vấn có kẻ phản bội

Không chỉ chịu sức ép từ lực lượng chức năng, các thành viên trong đường dây liên tục rơi vào hoài nghi lẫn nhau. Hàng loạt kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng gần đây liên tiếp đổ bể khiến nhiều người tin rằng đang có kẻ bí mật rò rỉ tin tức ra bên ngoài.

Sự mất lòng tin lan rộng qua từng cuộc trao đổi. Việc danh tính kẻ phản bội chưa được làm sáng tỏ khiến mối quan hệ giữa các mắt xích trở nên vô cùng mong manh, tạo nguy cơ khiến tổ chức tự sụp đổ trước khi cơ quan công an kịp ra tay.

Những sự nghi vấn về nội gián ngày càng phức tạp.

Cuộc chiến giành quyền lực giữa Cương đen và Trúc trắng

Mâu thuẫn đỉnh điểm trong tập này là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Cương "đen" và Trúc "trắng". Cương "đen" thể hiện rõ tham vọng muốn trực tiếp nắm quyền điều hành hệ thống và liên tục gây áp lực ép Trúc "trắng" giải ngân cho các khoản kinh phí phát sinh.

Tuy nhiên, Trúc "trắng" thẳng thừng từ chối đề nghị này. Sự bất đồng sâu sắc trong cách quản lý nhanh chóng biến thành cuộc đối đầu căng thẳng, bộc lộ rạn nứt nghiêm trọng đe dọa sự tồn tại của bộ máy vận hành.

Cương 'đen' tự ý muốn điều hành hệ thống và yêu cầu Trúc 'trắng' giải ngân cho các yêu cầu phát sinh.

Tập 12 Lửa trắng hứa hẹn mang lại những diễn biến kịch tính khi ranh giới giữa lòng tin và sự phản bội trong đường dây ngày càng bị đẩy đến giới hạn sinh tử.