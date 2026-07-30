Lương Thùy Linh gây ấn tượng với phong cách đời thường và vóc dáng nổi bật Xuất hiện giản dị sau sự kiện trong chiếc váy ngắn kết hợp giày bệt, Lương Thùy Linh thu hút sự chú ý nhờ chiều cao ấn tượng cùng thái độ thân thiện.

Hoa hậu Lương Thùy Linh vừa trở thành tâm điểm thu hút dư luận qua đoạn video ghi lại khoảnh khắc đời thường khi cô rời địa điểm tổ chức một sự kiện nhan sắc. Khác hẳn với diện mạo lộng lẫy trên thảm đỏ hay sân khấu, người đẹp xuất hiện trong trang phục giản dị nhưng vẫn nổi bật nhờ vóc dáng và thần thái tự nhiên.

Sự kết hợp giữa phong cách giản dị và vóc dáng ấn tượng

Sau khi kết thúc công việc tại vòng bán kết của cuộc thi sắc đẹp, Lương Thùy Linh chọn thiết kế váy hai dây dáng ngắn kết hợp cùng giày bệt để thuận tiện di chuyển. Dù không dùng đến giày cao gót hay trang phục cầu kỳ, bộ trang phục tối giản vẫn giúp tôn lên làn da căng mịn cùng đôi chân dài 1m22 đặc trưng của cô.

Lương Thùy Linh thoải mái diện trang phục đời thường khi kết thúc lịch trình công việc.

Bên cạnh sắc vóc, thái độ ứng xử cởi mở của người đẹp cũng nhận được phản hồi tích cực. Khi gặp gỡ khán giả và người hâm mộ chờ đợi bên ngoài, cô luôn giữ nụ cười tươi tắn và thoải mái tương tác cùng mọi người.

Sức hút từ hình ảnh chân thực ngoài đời

Đoạn video quay bằng camera thường nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Đa số khán giả dành lời khen cho vóc dáng chuẩn mực cùng thần thái rạng rỡ của Lương Thùy Linh. Nhiều bình luận đánh giá cao sự tự tin và sự gần gũi của nàng hậu trong những góc quay chân thực.

Lương Thùy Linh tích cực diện váy xẻ tà để tôn lên đôi chân dài 1m22.

Những khoảnh khắc không qua chỉnh sửa của các người đẹp luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Bên cạnh việc đầu tư hình ảnh chỉn chu tại các sự kiện lớn, phong cách sống và diện mạo giản dị đời thường chính là yếu tố giúp khán giả có cái nhìn rõ nét và chân thực hơn về các hoa hậu.