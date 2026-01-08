Mai Ngô dừng bước tại Top 12 Miss Supranational 2026 sau màn bứt phá ấn tượng Đại diện Việt Nam Mai Ngô chính thức khép lại hành trình tại Miss Supranational 2026 ở vị trí Top 12 nhờ thắng giải bình chọn, vượt ngoài dự đoán của giới chuyên môn.

Rạng sáng 1/8 (giờ Việt Nam), đêm chung kết cuộc thi Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 đã chính thức diễn ra tại Ba Lan. Đại diện Việt Nam, người đẹp Mai Ngô, đã kết thúc hành trình của mình với vị trí trong Top 12 chung cuộc sau những nỗ lực bứt phá đầy tự tin.

Mai Ngô tại chung kết Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.

Hành trình thi đấu và kết quả chung cuộc tại Ba Lan

Trong đêm thi quyết định, Mai Ngô thể hiện tinh thần bản lĩnh và phong thái trình diễn tự tin. Cô lần lượt được gọi tên vào Top 24, sau đó xuất sắc ghi tên mình vào Top 12 nhờ chiến thắng ở giải thưởng bình chọn Supra Fan Vote.

Tuy nhiên, người đẹp Việt Nam đã không thể tiến sâu hơn và chính thức dừng bước trước Top 5 chung cuộc. Danh sách Top 5 của Miss Supranational 2026 gọi tên các đại diện đến từ Brazil, Cộng hòa Séc, Pháp, Nigeria và Philippines. Đây đều là những thí sinh duy trì phong độ xuất sắc và được đánh giá cao về khả năng ứng xử xuyên suốt mùa giải.

Mai Ngô đạt thành tích Top 12 Hoa hậu Siêu quốc gia 2026.

Kết quả này mang lại nhiều tiếc nuối cho cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam, bởi Mai Ngô đã có màn thể hiện năng nổ và tạo dựng dấu ấn riêng trên sân khấu. Mặc dù vậy, đa số khán giả nhận định việc góp mặt trong Top 12 là một kết quả đáng ghi nhận trước dàn đối thủ mạnh trên thế giới.

Thành tích vượt dự đoán của đại diện Việt Nam

Mai Ngô (tên đầy đủ là Ngô Thị Quỳnh Mai, sinh năm 1995 tại TP.HCM) là gương mặt quen thuộc trong làng giải trí nhờ phong cách cá tính và kinh nghiệm thi đấu phong phú. Cô từng đạt danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022, sau đó tiếp tục tham dự Miss Charm 2025, lọt Top 12 và giành giải phụ Miss Tourism Charm 2025.

Đáng chú ý, trước khi đêm chung kết Miss Supranational 2026 diễn ra, Mai Ngô không nằm trong danh sách dự đoán lọt Top của hai chuyên trang sắc đẹp quốc tế uy tín là Sash Factor và Missosology. Do đó, việc cô liên tục vượt qua các vòng loại để đi tới Top 12 được đánh giá là một bất ngờ tích cực.

Suốt thời gian tranh tài tại Ba Lan, người đẹp duy trì sự ổn định, tích cực tham gia các hoạt động đồng hành và nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả nhà, thể hiện qua chiến thắng ở giải bình chọn Supra Fan Vote.