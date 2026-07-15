Mai Ngô gặp sự cố visa, lỡ hoạt động mở màn tại Miss Supranational 2026 Đại diện Việt Nam Mai Ngô đã chính thức có mặt tại Ba Lan để tham dự Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 sau khi gặp trục trặc về thủ tục visa, khiến cô bỏ lỡ buổi lễ trao sash mở màn quan trọng.

Đại diện Việt Nam, Ngô Thị Quỳnh Mai (Mai Ngô), đã chính thức lên đường sang Ba Lan để tham gia đấu trường nhan sắc Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2026. Tuy nhiên, hành trình của người đẹp sinh năm 1995 bắt đầu không suôn sẻ khi cô gặp sự cố về thủ tục visa, dẫn đến việc khởi hành muộn hơn dự kiến và lỡ mất những hoạt động đầu tiên của cuộc thi.

Tác động từ việc nhập cuộc muộn do sự cố visa

Do trục trặc trong quá trình xin thị thực, Mai Ngô chỉ hoàn tất các thủ tục cần thiết vào sát ngày lên đường. Trong khi các thí sinh quốc tế khác đã có mặt tại Ba Lan để tham gia chuỗi hoạt động khởi động, đại diện Việt Nam buộc phải vắng mặt trong buổi lễ trao sash (dải băng tên quốc gia). Đây là sự kiện mang tính biểu tượng, đánh dấu sự ra mắt chính thức của các thí sinh trước ban tổ chức và truyền thông quốc tế.

Chia sẻ về tình huống này, Mai Ngô xác nhận trên trang cá nhân việc không thể góp mặt tại buổi lễ quan trọng do lý do khách quan. Việc đến muộn được đánh giá là một bất lợi đáng kể, bởi cô sẽ có ít thời gian hơn để làm quen với khí hậu, nhịp độ thi đấu cũng như thiết lập mối quan hệ với các đại diện khác trong giai đoạn đầu của cuộc thi.

Mai Ngô đi thi trễ, bỏ lỡ hoạt động trao sash tại Hoa hậu Siêu quốc gia.

Kỳ vọng vào bản lĩnh và kinh nghiệm thực chiến

Dù gặp khó khăn về lịch trình, Mai Ngô vẫn nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng yêu nhan sắc nhờ nền tảng kinh nghiệm dày dặn. Đơn vị nắm bản quyền tại Việt Nam cho biết, yếu tố chuyên môn và khả năng thích ứng cao là lý do chính khiến cô được lựa chọn cho mùa giải năm nay. Miss Supranational vốn là sân chơi đề cao kỹ năng trình diễn và bản lĩnh sân khấu, những thế mạnh mà Mai Ngô đã tích lũy qua nhiều năm hoạt động chuyên nghiệp.

Người hâm mộ kỳ vọng với bản lĩnh của một người từng chinh chiến tại nhiều đấu trường, Mai Ngô sẽ nhanh chóng bắt nhịp với cường độ hoạt động dày đặc tại Ba Lan để bù đắp khoảng thời gian đã mất.

Đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia trao sash cho các thí sinh tại cuộc thi năm nay. (Ảnh từ Missosology)

Hồ sơ năng lực của đại diện Việt Nam

Mai Ngô tên đầy đủ là Ngô Thị Quỳnh Mai, sinh năm 1995 tại TP.HCM. Cô là gương mặt quen thuộc trong làng giải trí với phong cách cá tính và kỹ năng catwalk chuyên nghiệp. Trước khi đến với Miss Supranational 2026, cô đã sở hữu bảng thành tích ấn tượng tại các cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước.

Năm Cuộc thi/Danh hiệu Thành tích 2022 Miss Grand Vietnam Á hậu 4 2025 Miss Charm Top 12 & Miss Tourism Charm 2026 Miss Supranational Đại diện Việt Nam

Với tiêu chí tuyển chọn ưu tiên những thí sinh có bản lĩnh thi đấu vững vàng, sự góp mặt của Mai Ngô tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2026 được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế tại một trong những đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới.