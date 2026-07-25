Mai Ngô giành chiến thắng đầu tiên tại cuộc thi Miss Supranational 2026 Đại diện Việt Nam Mai Ngô vừa giành giải thưởng phụ Instagram Miss Supra Influencer, khẳng định sức hút truyền thông dù từng gặp bất lợi do sự cố visa.

Đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2026 (Hoa hậu Siêu quốc gia), Ngô Thị Quỳnh Mai, vừa ghi dấu ấn đầu tiên khi chiến thắng ở hạng mục giải thưởng phụ Instagram Miss Supra Influencer. Đây là kết quả dựa trên lượt bình chọn trực tiếp từ cộng đồng người hâm mộ trên nền tảng mạng xã hội Instagram của cuộc thi đang diễn ra tại Ba Lan.

Kết quả các giải phụ và phong độ thi đấu

Trước khi công bố chiến thắng này của đại diện Việt Nam, ban tổ chức Miss Supranational 2026 đã lần lượt xướng tên các thí sinh nhận giải ở những hạng mục phụ khác. Trong đó, Mai Ngô không có tên trong danh sách thắng giải tại ba phần thi gồm Supra Chat, Supra Talent (phần thi tài năng) và Facebook Miss Supra Influencer.

Mai Ngô vắng bóng ở 3 giải thưởng phụ tại Hoa hậu Siêu quốc gia.

Tuy lỡ hẹn với ba giải thưởng trên, việc thắng giải Instagram Miss Supra Influencer cho thấy sức hút lớn của người đẹp đối với khán giả trong nước lẫn quốc tế. Dù người hâm mộ dành nhiều sự tiếc nuối ở các hạng mục trước, các giải phụ này không quyết định hoàn toàn kết quả chung cuộc, và cơ hội bứt phá của đại diện Việt Nam tại đêm thi cuối cùng vẫn còn ở phía trước.

Mai Ngô giành được 1 giải thưởng phụ ở Hoa hậu Siêu quốc gia.

Nỗ lực vượt qua bất lợi ban đầu tại Ba Lan

Hành trình của Mai Ngô tại Miss Supranational 2026 gặp thử thách ngay từ đầu do sự cố phát sinh liên quan đến thủ tục visa. Điều này khiến cô khởi hành muộn hơn dự kiến và bỏ lỡ lễ trao sash – sự kiện mở màn quan trọng để các thí sinh giao lưu cùng ban tổ chức, đương kim hoa hậu cũng như truyền thông quốc tế.

Mặc dù nhập cuộc trễ hơn các đối thủ, người đẹp nhanh chóng bắt nhịp với lịch trình dày đặc tại cuộc thi. Cô duy trì sự chủ động, tích cực tham gia các hoạt động bên lề và thường xuyên livestream cập nhật thông tin, giữ kết nối với khán giả quê nhà.

Bản lĩnh từ kinh nghiệm thi đấu quốc tế

Ngô Thị Quỳnh Mai sinh năm 1995 tại TP.HCM, là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều chương trình thực tế nhờ phong cách cá tính và kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp. Trước khi đến với Ba Lan, cô từng đạt danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022 và lọt Top 12 Miss Charm 2025 cùng giải phụ Miss Tourism Charm 2025.

Kinh nghiệm tích lũy từ các đấu trường nhan sắc trước đó giúp đại diện Việt Nam thể hiện sự tự tin cùng khả năng giao tiếp linh hoạt, tạo nền tảng quan trọng cho chặng đường nước rút tiếp theo tại Miss Supranational 2026.