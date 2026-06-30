Mai Phương Thúy hội ngộ Lệ Hằng sau 11 năm: Nhan sắc thăng hạng của hai nàng hậu Hoa hậu Mai Phương Thúy và Á hậu Lệ Hằng vừa gây chú ý khi cùng xuất hiện trên sân tennis. Sau hơn một thập kỷ quen biết, cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết và phong cách sống lành mạnh.

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, Mai Phương Thúy vẫn luôn là một trong những nàng hậu giữ được sức hút lớn đối với công chúng nhờ nhan sắc nổi bật và phong cách hiện đại. Dù hiện tại không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, mỗi lần xuất hiện, người đẹp sinh năm 1988 vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm bàn luận.

Mới đây, Mai Phương Thúy khiến mạng xã hội thích thú khi xuất hiện trong loạt ảnh chơi thể thao cùng Á hậu Lệ Hằng. Hai người đẹp diện trang phục tông màu pastel trẻ trung, khoe vóc dáng cao ráo và thần thái rạng rỡ trên sân tennis. Những khoảnh khắc tương tác tự nhiên, thân thiết của cả hai nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Mai Phương Thúy thân thiết với Lệ Hằng.

Mối lương duyên từ cuộc thi nhan sắc 11 năm trước

Đáng chú ý, Á hậu Lệ Hằng đã hài hước nhắc lại kỷ niệm đáng nhớ cách đây hơn một thập kỷ trên trang cá nhân. Người đẹp sinh năm 1993 viết: "Vị ban giám khảo năm ấy và thí sinh được cô chọn vào top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Mà cổ không trao vương miện cho em".

Dòng chia sẻ dí dỏm này gợi nhắc lại thời điểm Mai Phương Thúy đảm nhận vai trò giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Khi đó, Lệ Hằng là thí sinh gây ấn tượng mạnh và xuất sắc lọt vào top 3 chung cuộc trước khi giành ngôi vị Á hậu 2. Sau 11 năm quen biết, cả hai vẫn giữ mối quan hệ gắn bó và thường xuyên đồng hành trong các hoạt động đời thường.

Nhiều khán giả dành lời khen trước nhan sắc của Mai Phương Thúy và Lệ Hằng.

Cuộc sống kín tiếng và tập trung kinh doanh của Mai Phương Thúy

Hiện tại, Mai Phương Thúy duy trì cuộc sống khá kín tiếng, ít tham gia các sự kiện giải trí để dành thời gian cho công việc kinh doanh và đầu tư. Hoa hậu Việt Nam 2006 từng nhiều lần chia sẻ niềm đam mê với lĩnh vực tài chính, chứng khoán và xem đây là con đường sự nghiệp nghiêm túc.

Bên cạnh công việc, cô cũng chú trọng xây dựng lối sống lành mạnh. Tennis là bộ môn cô yêu thích thời gian gần đây để rèn luyện sức khỏe và duy trì vóc dáng săn chắc. Dù đã gần 20 năm kể từ ngày đăng quang, nhan sắc của Mai Phương Thúy vẫn được đánh giá là ngày càng mặn mà và quyến rũ.

Hoa hậu Mai Phương Thúy sau 20 năm đăng quang.

Lệ Hằng tích cực với các hoạt động nghệ thuật và thời trang

Trái ngược với sự kín tiếng của đàn chị, Á hậu Lệ Hằng vẫn tích cực hoạt động trong lĩnh vực thời trang, quảng cáo và tham gia nhiều sự kiện showbiz. Sau thành tích tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, cô từng đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe 2016 và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp.

Lệ Hằng hiện theo đuổi hình ảnh thanh lịch, hiện đại và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc du lịch, gặp gỡ bạn bè trên mạng xã hội. Việc chăm chỉ tập luyện thể thao giúp cô duy trì được vẻ ngoài khỏe khoắn và năng động, nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả.