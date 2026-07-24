Màn trình diễn áo tắm tại Miss Grand Vietnam 2026 gây xôn xao với động tác táo bạo Top 30 Miss Grand Vietnam 2026 vừa trải qua phần thi áo tắm. Động tác xoạc chân của Emoura Phạm nhận nhiều ý kiến trái chiều trước thềm bán kết.

Top 30 thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 vừa chính thức bước vào phần thi áo tắm bên hồ bơi, một trong những nội dung quan trọng trước chặng bán kết và chung kết. Bên cạnh kỹ năng catwalk và hình thể chuẩn, màn trình diễn đã thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng bởi những pha tạo dáng mang phong cách táo bạo.

Top 30 thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 trong phần thi áo tắm.

Tranh cãi quanh động tác xoạc chân của thí sinh Emoura Phạm

Trở thành tâm điểm chú ý trên các diễn đàn sắc đẹp là phần thể hiện của thí sinh Emoura Phạm. Trong lúc trình diễn, người đẹp đã thực hiện động tác xoạc thẳng chân lên cao ngay bên thành hồ bơi. Hình ảnh này nhanh chóng được lan truyền rộng rãi và nhận về nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi.

Một bộ phận khán giả cho rằng hành động này quá mạo hiểm và có phần phô diễn thái quá, làm giảm đi sự tinh tế cần thiết của phần thi. Theo nhóm ý kiến này, các thí sinh nên tập trung vào thần thái, sự tự tin và kỹ năng catwalk chuẩn mực thay vì tạo điểm nhấn bằng những khoảnh khắc gây sốc.

Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ lại dành sự ủng hộ cho Emoura Phạm khi nhận định Miss Grand vốn đề cao sự bùng nổ, năng lượng và bản sắc cá nhân. Việc dám thử nghiệm những động tác trình diễn khác biệt giúp thí sinh tạo được dấu ấn riêng giữa dàn đối thủ cạnh tranh.

Phần thi của thí sinh Emoura Phạm gây nhiều bàn luận trái chiều trên mạng xã hội.

Công bố Top 5 ấn tượng và lộ trình chặng chung kết

Ngay sau phần thi, ban tổ chức đã công bố danh sách Top 5 người đẹp có màn trình diễn ấn tượng nhất gồm: Ngô Bảo Ngọc, Trịnh Yến Nhi, Lê Thị Tường Vy, Võ Đoàn Bảo Hà và Trần Thị Thoa Thương. Thí sinh chiến thắng danh hiệu Best in Swimsuit do ban giám khảo lựa chọn sẽ nhận tấm vé đặc cách vào thẳng Top 20 chung cuộc.

Top 5 người đẹp có màn trình diễn ấn tượng ở phần thi áo tắm.

Hiện tại, cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026 đang bước vào giai đoạn tăng tốc với các hoạt động rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử và bản lĩnh sân khấu. Đêm bán kết kết hợp phần thi The Grand National Costume diễn ra ngày 28/7, trước khi đêm chung kết chính thức được tổ chức vào ngày 31/7 tại TP.HCM.