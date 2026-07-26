Minnesota United 0-0 Vancouver Whitecaps: Hai đội chia điểm Minnesota United tiếp Vancouver Whitecaps tại Allianz Field trong bối cảnh chủ nhà chưa thắng 5 trận gần nhất, còn đội khách đang dẫn đầu bảng xếp hạng

Minnesota United 0 - 0 Vancouver Whitecaps Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Minnesota United tiếp đón Vancouver Whitecaps.

11' Thay người Phút 11' (): Mihail Gherasimencov vào sân thay Ranko Veselinović.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Minnesota United 44 - 56 Vancouver Whitecaps, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 0.

17' Thẻ vàng Phút 17': Mamadou Dieng () nhận thẻ vàng.

24' Thẻ vàng Phút 24': Jeevan Badwal () nhận thẻ vàng.

24' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: Minnesota United 37 - 63 Vancouver Whitecaps, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 2 - 2.

36' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: Minnesota United 41 - 59 Vancouver Whitecaps, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 2 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (): Nikola Djordjevic vào sân thay Cheikh Sabaly.

46' Thay người Phút 46' (): Ryan Gauld vào sân thay Oliver Larraz.

49' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: Minnesota United 37 - 63 Vancouver Whitecaps, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 2 - 2.

57' Thay người Phút 57' (): Carlos Harvey vào sân thay Jefferson Díaz.

61' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: Minnesota United 39 - 61 Vancouver Whitecaps, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 2 - 3.

68' Thay người Phút 68' (): Tomás Chancalay vào sân thay Kelvin Yeboah.

68' Thay người Phút 68' (): Peter Stroud vào sân thay Wil Trapp.

69' Thay người Phút 69' (): Rayan Elloumi vào sân thay Brian White.

73' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: Minnesota United 39 - 61 Vancouver Whitecaps, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 7 - 10, cứu thua 3 - 3.

81' Thay người Phút 81' (): Bongokuhle Hlongwane vào sân thay Kyle Duncan.

81' Thay người Phút 81' (): Devin Padelford vào sân thay Anthony Markanich Jr..

85' Vancouver Whitecaps ép sân Cầm bóng: Minnesota United 38 - 62 Vancouver Whitecaps, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 5 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 12, cứu thua 5 - 3.

87' Thẻ vàng Phút 87': Michael Boxall () nhận thẻ vàng.

90' Thay người Phút 90' (): Sam Adekugbe vào sân thay Tate Johnson.

KT Kết thúc: Minnesota United 0-0 Vancouver Whitecaps Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 09:36 26/07/2026

Đội hình chính thức Minnesota United Sơ đồ 4-3-3 Vancouver Whitecaps Sơ đồ 4-2-3-1 12 Drake Callender 3 Kyle Duncan 15 Michael Boxall 23 Morris Duggan 2 Devin Padelford 30 Owen Gene 20 Wil Trapp 26 Joaquín Pereyra 8 Tomás Chancalay 9 Kelvin Yeboah 13 Anthony Markanich Jr. 1 Yohei Takaoka 18 Édier Ocampo 33 Tristan Blackmon 2 Mathías Laborda 28 Tate Johnson 20 Andrés Cubas 8 Oliver Larraz 59 Jeevan Badwal 25 Ryan Gauld 14 Bruno Caicedo 24 Brian White Dự bị Minnesota United 1 Alec Smir 6 Peter Stroud 18 Mauricio Gonzalez 21 Bongokuhle Hlongwane 24 Julian Gressel 27 D.J. Taylor 28 Jefferson Díaz 29 Mamadou Dieng 33 Kieran Chandler Vancouver Whitecaps 3 Sam Adekugbe 4 Ranko Veselinović 7 Cheikh Sabaly 13 Thomas Müller 19 Rayan Elloumi 26 J.C. Ngando 29 Mihail Gherasimencov 32 Isaac Boehmer 41 Nikola Djordjevic Cập nhật đội hình lúc 06:50 26/07/2026

Minnesota United Thống kê Vancouver Whitecaps 36% Kiểm soát bóng 64% 11 Dứt điểm 11 3 Trúng đích 5 5 Phạt góc 2 7 Phạm lỗi 13 0 Việt vị 1 5 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Drake Callender Minnesota United Điểm 7.75 Joaquín Pereyra Minnesota United Điểm 7.61 Yohei Takaoka Vancouver Whitecaps Điểm 7.48 Andrés Cubas Vancouver Whitecaps Điểm 7.47 Kyle Duncan Minnesota United Điểm 7.42 Mamadou Dieng Minnesota United Điểm 7.2

Minnesota United sẽ đối đầu Vancouver Whitecaps tại Allianz Field lúc 07:30 ngày 26/07/2026 trong khuôn khổ MLS. Đội chủ nhà bước vào trận đấu với phong độ không ổn định và chưa có chiến thắng nào trong 5 trận gần nhất, còn Vancouver Whitecaps đang đứng đầu bảng xếp hạng với 32 điểm.

Bối cảnh trước trận đấu

Khoảng cách giữa hai đội thể hiện rõ trên bảng xếp hạng. Vancouver Whitecaps đang giữ hạng 1 với 32 điểm, trong khi Minnesota United đứng hạng 9 với 22 điểm. Sự chênh lệch này tạo thêm sức nặng cho cuộc chạm trán tại Allianz Field, nơi Minnesota United cần tìm cách ngắt mạch kết quả kém tích cực trước đối thủ đang có vị trí cao nhất bảng.

Tuy nhiên, trận đấu không chỉ được quyết định bởi thứ hạng. Minnesota United có lợi thế sân nhà, trong khi Vancouver Whitecaps phải chứng minh vị trí dẫn đầu bằng khả năng kiểm soát thế trận trong một cuộc đối đầu mà lịch sử gần đây đang nghiêng về phía đội khách.

Phong độ gần đây nghiêng về Vancouver Whitecaps

Trong 5 trận gần nhất, Minnesota United có 2 trận hòa và 3 trận thua. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà chưa tạo được sự ổn định cần thiết, đặc biệt ở khả năng chuyển những màn trình diễn cân bằng thành chiến thắng. Việc không có trận thắng nào trong quãng thời gian này cũng đặt áp lực đáng kể lên cách nhập cuộc của Minnesota United.

Vancouver Whitecaps có thành tích tích cực hơn với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua trong 5 trận gần nhất. Dù chưa duy trì được chuỗi bất bại, đội khách vẫn có nhiều chiến thắng hơn Minnesota United và đang sở hữu vị trí đầu bảng. Đây là nền tảng giúp Vancouver Whitecaps bước vào trận đấu với sự tự tin lớn hơn về mặt kết quả.

Điểm đáng chú ý là cả hai đội đều từng để mất điểm trong giai đoạn gần đây. Vì vậy, bên cạnh khả năng tấn công, sự tập trung trong các thời điểm then chốt có thể trở thành yếu tố phân định trận đấu. Minnesota United cần hạn chế những khoảng thời gian sa sút, còn Vancouver Whitecaps phải tránh để lợi thế về phong độ và thứ hạng tạo ra tâm lý chủ quan.

Đối đầu gần đây tạo thêm lợi thế cho đội khách

Ở 5 lần chạm trán gần nhất, Minnesota United thắng 1 trận, hòa 1 trận và Vancouver Whitecaps thắng 3 trận. Xu hướng này cho thấy đội khách thường có kết quả tốt hơn trong các cuộc đối đầu trực tiếp gần đây.

Với Minnesota United, lợi thế sân nhà là cơ hội để thay đổi mạch đối đầu, nhưng nhiệm vụ đó đòi hỏi cách tiếp cận chặt chẽ và hiệu quả hơn so với phong độ gần nhất. Trong khi đó, Vancouver Whitecaps có thể dựa vào sự tự tin từ những kết quả trước đây để duy trì thế chủ động, dù không thể xem đó là sự bảo đảm cho trận đấu sắp tới.

Điểm then chốt về chiến thuật

Dữ liệu hiện có không cung cấp sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt. Vì vậy, trọng tâm phân tích nên đặt vào cách hai đội xử lý áp lực từ bối cảnh trận đấu thay vì dự đoán nhân sự cụ thể.

Minnesota United nhiều khả năng phải ưu tiên sự cân bằng. Sau 2 trận hòa và 3 trận thua trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà không nên để nhu cầu tìm chiến thắng khiến cấu trúc thi đấu bị phá vỡ. Khả năng kiểm soát nhịp độ, giữ cự ly hợp lý giữa các tuyến và tận dụng lợi thế Allianz Field sẽ có ý nghĩa quan trọng nếu Minnesota United muốn gây khó khăn cho Vancouver Whitecaps.

Ở chiều ngược lại, Vancouver Whitecaps có thể bước vào trận đấu với cách tiếp cận thực dụng hơn. Đội đầu bảng không nhất thiết phải đẩy tốc độ lên cao trong mọi thời điểm, nhưng cần duy trì sức ép đủ lớn để khai thác sự thiếu ổn định của Minnesota United. Khả năng chuyển hóa ưu thế về vị trí và phong độ thành những tình huống nguy hiểm sẽ là bài kiểm tra đáng chú ý đối với đội khách.

Nhận định trước trận

Vancouver Whitecaps chiếm ưu thế trên bảng xếp hạng, có thành tích gần đây tốt hơn và sở hữu xu hướng đối đầu tích cực. Minnesota United vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cạnh tranh nhờ được thi đấu tại Allianz Field, nhưng phong độ chưa thắng trong 5 trận gần nhất khiến đội chủ nhà cần đặc biệt thận trọng.

Trận đấu có thể được định hình bởi sự giằng co giữa một bên cần khôi phục sự ổn định và một bên muốn bảo vệ vị trí dẫn đầu. Nếu Minnesota United giữ được tính tổ chức và tận dụng tốt các thời điểm có lợi, họ có thể khiến Vancouver Whitecaps gặp nhiều khó khăn. Dù vậy, xét trên những dữ kiện hiện có, đội khách đang sở hữu nền tảng thuận lợi hơn trước giờ bóng lăn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Minnesota United · 1 thắng 1 hòa Vancouver Whitecaps · 3 thắng Vancouver Whitecaps 6 - 0 Minnesota United VW Vancouver Whitecaps 0 - 0 Minnesota United Hòa Minnesota United 1 - 3 Vancouver Whitecaps VW Vancouver Whitecaps 0 - 1 Minnesota United MU Minnesota United 1 - 3 Vancouver Whitecaps VW

Minnesota United 5 trận gần nhất B H B B H 16 Trận 6-4-6 T-H-B 19 Ghi (TB 1.2) 24 Thủng lưới Vancouver Whitecaps 5 trận gần nhất B T B T H 15 Trận 10-2-3 T-H-B 37 Ghi (TB 2.5) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 15 10 2 3 +21 32 H T B T B 2 SJ Earthquakes 16 10 2 4 +15 32 H B B T B 3 Los Angeles FC 17 9 3 5 +12 30 B B T T T … 8 St. Louis City 16 6 4 6 -1 22 T H T T T 9 Minnesota United 16 6 4 6 -5 22 H B B H B 10 LA Galaxy 17 5 5 7 -5 20 B T H B B …

Tình hình lực lượng Minnesota United ✚ Peter Stroud (Leg Injury) ✚ Carlos Harvey (Called Up To National Team) ✚ Julian Gressel (Toe Injury) Vancouver Whitecaps ✚ Belal Halbouni (Knee Bruise) ✚ Sam Adekugbe (Hamstring Injury) ✚ Ryan Gauld (Knee Surgery) ✚ Brian White (Muscle Injury)