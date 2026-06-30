Miss Grand Vietnam 2026: Rapper Pháo chính thức rút lui sau thỏa thuận với BTC Ban tổ chức Miss Grand Vietnam và rapper Pháo thống nhất dừng đồng hành tại mùa giải 2026 để tập trung vào các định hướng phát triển riêng phù hợp với mỗi bên.

Thông tin rapper Pháo (tên thật là Nguyễn Diệu Huyền) dừng hành trình tại Miss Grand Vietnam 2026 đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Quyết định này được đưa ra sau quá trình thảo luận giữa Ban tổ chức (BTC) và nữ rapper trên tinh thần thiện chí và tôn trọng lẫn nhau.

Sự thống nhất về định hướng giữa các bên

Theo thông báo chính thức từ phía BTC Miss Grand Vietnam, việc dừng hợp tác nhằm đảm bảo sự phù hợp với kế hoạch và định hướng phát triển của mỗi bên trong giai đoạn hiện tại. Đây được xem là một quyết định chuyên nghiệp, giúp nghệ sĩ và đơn vị tổ chức tối ưu hóa các dự án riêng biệt.

Rapper Pháo đã kết thúc hành trình tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam 2026. Ảnh: FBNV

BTC cũng gửi lời cảm ơn đến Pháo vì sự hợp tác nghiêm túc và những đóng góp tích cực trong suốt thời gian đồng hành. Đơn vị này cũng bày tỏ mong muốn khán giả tiếp nhận thông tin một cách khách quan và tôn trọng quyết định chung đã được thống nhất.

Thử thách mới và sự linh hoạt trong hoạt động nghệ thuật

Việc Pháo ghi danh tại một đấu trường nhan sắc từng gây bất ngờ lớn cho người hâm mộ, bởi đây là bước đi khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh rapper cá tính thường thấy. Sự chuẩn bị và nỗ lực của cô trong giai đoạn đầu đã nhận được nhiều đánh giá tích cực về tinh thần cầu tiến.

Trước đó Pháo từng thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm khi công bố tin ghi danh tại Miss Grand Vietnam 2026. Ảnh: FBNV

Trong môi trường giải trí hiện đại, việc nghệ sĩ thử sức ở nhiều vai trò khác nhau là xu hướng phổ biến. Tuy nhiên, khi các kế hoạch cá nhân và lịch trình chung có sự thay đổi, việc đưa ra quyết định dừng lại trên tinh thần đồng thuận là quy trình thường thấy trong hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Pháo khi tham gia vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026. Ảnh: FBNV

Dù để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả đang chờ đợi màn thể hiện của cô tại vòng chung kết, phần lớn người hâm mộ vẫn ủng hộ lựa chọn của nữ rapper. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp Pháo tập trung tối đa nguồn lực cho các sản phẩm âm nhạc và dự án cá nhân sắp ra mắt.