Miss World Opal Suchata lọt Top 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giới của Global Beauties Chuyên trang Global Beauties vừa vinh danh đương kim Miss World Opal Suchata trong danh sách 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giới nhờ vẻ đẹp thanh lịch và hành trình truyền cảm hứng vượt qua bạo bệnh.

Chuyên trang sắc đẹp uy tín Global Beauties vừa chính thức công bố danh sách Top 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giới (Miss Grand Slam), thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp quốc tế. Trong đó, Opal Suchata - đương kim Miss World - là một trong những gương mặt nổi bật nhất được vinh danh nhờ sự kết hợp giữa nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh.

Biểu tượng của sự thanh lịch và ý chí kiên cường

Lý giải về việc lựa chọn đại diện Thái Lan, chuyên gia từ Global Beauties nhận xét Opal Suchata là "Hoa hậu Thế giới thông minh và thanh lịch nhất". Chuyên trang này đánh giá cao sự duyên dáng tự nhiên cùng thần thái cuốn hút của người đẹp sinh năm 2003.

Opal Suchata góp mặt trong Top 10 Hoa hậu đẹp nhất thế giới do chuyên trang sắc đẹp Global Beauties công bố. (Ảnh từ IG Global Beauties)

Bên cạnh ngoại hình với những đường nét thanh tú và đôi mắt sâu đầy cảm xúc, Opal Suchata còn gây ấn tượng mạnh mẽ bởi hành trình truyền cảm hứng. Cô từng vượt qua biến cố cá nhân khi chiến đấu với căn bệnh ung thư vú ở tuổi 16. Nghị lực này đã giúp cô xây dựng hình ảnh một nàng hậu không chỉ có sắc đẹp mà còn sở hữu ý chí kiên cường và khả năng giao tiếp tự tin.

Opal Suchata gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh lịch.

Mối nhân duyên đặc biệt với Hoa hậu Ý Nhi

Tại Việt Nam, Opal Suchata còn được công chúng yêu mến qua tình bạn bền chặt với Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi. Cả hai trở nên thân thiết khi cùng tham gia Miss World 2025 và được sắp xếp ở chung phòng trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Chính sự đồng điệu trong sinh hoạt và áp lực cạnh tranh đã giúp hai người đẹp thấu hiểu, hỗ trợ lẫn nhau.

Hoa hậu Ý Nhi và Opal Suchata thân thiết kể từ khi thi chung Miss World.

Mối quan hệ này vẫn được duy trì tốt đẹp sau khi cuộc thi kết thúc. Khi Opal Suchata khép lại nhiệm kỳ tại Thái Lan, Ý Nhi đã công khai gửi lời chúc mừng. Ngược lại, đương kim Miss World cũng từng đến Việt Nam để chứng kiến thời khắc Ý Nhi hoàn thành nhiệm kỳ Miss World Vietnam.

Theo kế hoạch, Opal Suchata sẽ trở lại Việt Nam để thực hiện màn final walk đặc biệt tại đêm chung kết Miss World 2026. Đây là sự kiện được nhiều khán giả mong đợi, kỳ vọng vào màn tái ngộ giữa hai nàng hậu, tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về tình bạn quốc tế trong giới nhan sắc.