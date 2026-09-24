Về Báo Hà Tĩnh
image
Short video

Người nước ngoài lần đầu vẽ mặt nạ giấy bồi và nếm thử bánh Trung thu Việt Nam sẽ như thế nào?

Bình luận
image
Short video

Công an Hà Nội thông tin vụ cháy cụm kho xưởng rộng hơn 2.000m2 tối 23.9

Bình luận
image
Short video

Sự khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo

Bình luận
image
Short video

Nữ cảnh sát cơ động cấp cứu bé trai gặp tai nạn trên đường

Bình luận
image
Short video

TP.HCM: Hơn 42.000 bình gas giả đã được tuồn ra thị trường

Bình luận
image
Short video

Một ngày "biến hoá" của anh công chức

Bình luận
image
Short video

222 công nhân Huế ngộ độc thực phẩm, tìm thấy 2 loại vi khuẩn trong thức ăn

Bình luận
image
Short video

Vĩnh Long: Nữ sinh lớp 9 bị nhóm bạn dụ đến công viên đánh hội đồng, dập gan độ II

Bình luận
image
Short video

Phân biệt hàng giả và hàng nhái

Bình luận
image
Short video

Truy tìm tài xế Mercedes tông 2 chị em rồi bỏ chạy ở TPHCM

Bình luận
image
Short video

Lãi suất cho vay bình quân tiếp tục tăng, lên tới 10,7%/năm

Bình luận
image
Short video

Xác minh clip "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa vào làn ô tô ở TPHCM

Bình luận
image
Short video

Khám phá vườn thú "Bách Điểu" ở Hà Tĩnh

Bình luận
image
Short video

Từ chiều mai, Nam Trung Bộ và Nam Bộ vào đợt mưa lớn, có nơi trên 400mm

Bình luận
image
Short video

Cả mảng núi ầm ầm đổ xuống vùi lấp tuyến đường huyết mạch

Bình luận
image
Short video

Hà Tĩnh có 3 thanh niên được trao Giải thưởng Lương Định Của 2026

Bình luận
image
Short video

Nước tràn xuống hầm chung cư ào ào như thác, xe trong hầm ngập nặng

Bình luận
image
Short video

Tài xế xe công nghệ bị khách đánh tới tấp

Bình luận
image
Short video

Phân biệt giảm phát và lạm phát

Bình luận
image
Short video

Không để cơ sở vật chất làm ảnh hưởng đến cơ hội vào THPT của con em

Bình luận
image
Short video

Người dân mỏi tay bắt cá trôi theo lũ mắc trên giàn chắn bằng sắt

Bình luận
image
Short video

HỒI KẾT: DŨNG 3 SẸO - VÒNG XOÁY PHẠM TỘI VÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ

Bình luận
image
Short video

Cháy nhà 4 tầng ở TP HCM, hai người tử vong

Bình luận
image
Short video

Công an tìm 3 người bỏ đi sau tai nạn chết người ở TPHCM

Bình luận
image
Short video

Khoảnh khắc máy bay Iran rung lắc dữ dội khiến trần cabin bung sập

Bình luận
image
Short video

Cao tốc và quốc lộ khác nhau như thế nào?

Bình luận
image
Short video

Kỳ 1: "Dũng 3 sẹo" – Tiền án dày đặc và đường dây cho vay lãi nặng 82,4 tỷ đồng

Bình luận
image
Short video

Cánh gà chiên còn sống vào suất ăn bán trú

Bình luận
image
Short video

Nghi vấn tài xế ô tô Lexus tạt đầu, chặn xe khác trên cao tốc

Bình luận
image
Short video

Đôi nam nữ người nước ngoài cướp tiệm vàng tại Đắk Lắk

Bình luận
Short video
Người nước ngoài lần đầu vẽ mặt nạ giấy bồi và nếm thử bánh Trung thu Việt Nam sẽ như thế nào?
  • Mặc định

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO