Nhận định Colombia vs Chile: Cuộc đối đầu khó phân định Các lần gặp gần đây giữa Colombia và Chile thường rất khó phân định: trong 5 lần đối đầu gần nhất, Colombia thắng 2, hòa 3 và Chile chưa thắng trận nào. Trận đấu diễn ra lúc 07:00 ngày 14/11/2026.

Colombia và Chile bước vào trận đấu lúc 07:00 ngày 14/11/2026 với một lịch sử đối đầu gần đây nghiêng về sự giằng co. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Colombia thắng 2 trận, hòa 3 trận và Chile chưa giành chiến thắng nào. Những con số này cho thấy ranh giới giữa hai đội rất mong manh.

Thế đối đầu: hòa nhiều hơn thắng

Điểm đáng chú ý nhất của các lần chạm trán gần đây là số trận hòa chiếm đa số. Ba trong năm lần gặp nhau kết thúc mà không có đội nào giành chiến thắng. Điều đó phản ánh một cuộc đối đầu mà cả hai thường khó tạo ra khác biệt rõ rệt.

Tuy vậy, Colombia vẫn có lợi thế nhất định về mặt kết quả. Đội bóng này thắng 2 lần, trong khi Chile chưa thể thắng trong chuỗi 5 trận gần nhất. Đây là chi tiết giúp Colombia có thêm niềm tin khi bước vào trận đấu.

Phong độ gần đây của Colombia

Trong 5 trận gần nhất, Colombia thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Đội bóng này thắng ở trận mới nhất, trước đó thua một trận, rồi có hai trận hòa liên tiếp. Chuỗi kết quả đan xen cho thấy phong độ chưa thật sự ổn định, nhưng Colombia vẫn giữ được mạch không thua ở phần lớn các trận gần đây.

Việc thắng ở trận gần nhất là tín hiệu tích cực về mặt tinh thần. Nó giúp Colombia bước vào cuộc gặp với Chile bằng tâm lý tốt hơn sau những trận hòa và một trận thua trước đó.

Điểm then chốt của trận đấu

Với lịch sử có nhiều trận hòa, kịch bản trận đấu chặt chẽ và ít khoảng trống là hoàn toàn có thể xảy ra. Khi hai đội khó vượt qua nhau, những chi tiết nhỏ như một tình huống cố định hay khoảnh khắc thiếu tập trung có thể quyết định kết quả.

Colombia có phong độ và thành tích đối đầu nhỉnh hơn, nhưng Chile chưa thua nhiều ở các lần gặp gần đây theo cách khiến cuộc đua nghiêng hẳn về một phía. Vì vậy, đây vẫn là cuộc đối đầu khó phân định, và một trận đấu cân bằng, giằng co đến những phút cuối là kịch bản đáng chờ đợi.

Nhận định chung

Colombia nhỉnh hơn về thành tích đối đầu và vừa có chiến thắng ở trận gần nhất. Tuy nhiên, việc ba trong năm lần gặp nhau gần đây kết thúc với kết quả hòa nhắc rằng không đội nào có thể chủ quan. Nhìn chung, trận đấu nhiều khả năng tiếp tục là một cuộc cân bằng về sức mạnh giữa hai đội.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Colombia · 2 thắng 3 hòa Chile · 0 thắng Colombia 4 - 0 Chile COL Chile 0 - 0 Colombia Hòa Colombia 3 - 1 Chile COL Chile 2 - 2 Colombia Hòa Colombia 0 - 0 Chile Hòa

Colombia 5 trận gần nhất T B H H T