Nhận định New York Red Bulls vs Club America - Giao hữu CLB (Friendlies Clubs) New York Red Bulls và Club America gặp nhau trong trận giao hữu tại Sports Illustrated Stadium, với hai bức tranh phong độ khác nhau. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 15/11/2026.

New York Red Bulls tiếp đón Club America trong trận giao hữu giữa hai câu lạc bộ tại Sports Illustrated Stadium, lúc 07:30 ngày 15/11/2026. Hai đội bước vào trận với phong độ khác nhau: chủ nhà vừa thắng trận gần nhất sau chuỗi kết quả lên xuống, còn Club America đang có chuỗi trận hòa liên tiếp.

Bối cảnh trận đấu

Đây là trận giao hữu, nên điều được chú ý nhiều nhất là cách hai đội duy trì nhịp thi đấu và trạng thái thể lực. Sân Sports Illustrated Stadium là địa điểm diễn ra trận đấu.

Phong độ New York Red Bulls: thắng 2, thua 3 trong 5 trận gần nhất

New York Red Bulls thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đội vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất, trước đó thua hai trận liên tiếp. Ở trận xa hơn nữa, đội thắng một lần rồi thua ở trận cũ nhất trong chuỗi này.

Những kết quả đan xen cho thấy phong độ của đội chủ nhà chưa thật ổn định. Chiến thắng gần nhất có thể là điểm tựa tinh thần trước trận gặp Club America.

Phong độ Club America: hòa 3, thua 1, thắng 1

Club America có 5 trận gần nhất gồm 3 trận hòa, 1 trận thua và 1 trận thắng. Đội hòa cả ba trận mới nhất, trước khi nhận một thất bại và có một chiến thắng ở trận cũ nhất trong chuỗi.

Chuỗi ba trận hòa liên tiếp cho thấy Club America khá chắc chắn trong thi đấu, nhưng chưa tìm được chiến thắng ở những trận gần đây.

Điểm đáng chú ý

Hai đội đều chưa có mạch thắng nổi bật. New York Red Bulls vừa có chiến thắng nhưng kết quả chung còn chập chờn. Club America giữ chuỗi trận không thua gần đây nhưng chủ yếu là các trận hòa.

Trận đấu vì thế có thể xoay quanh việc đội nào tận dụng tốt hơn các tình huống trong trận để phá vỡ thế cân bằng. Với tính chất giao hữu, diễn biến cụ thể sẽ phụ thuộc nhiều vào cách hai đội tiếp cận trận đấu.

New York Red Bulls 5 trận gần nhất T B B T B 6 Trận 2-0-4 T-H-B 13 Ghi (TB 2.2) 13 Thủng lưới Club America 5 trận gần nhất H H H B T 5 Trận 1-2-2 T-H-B 3 Ghi (TB 0.6) 4 Thủng lưới