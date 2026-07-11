Nhận định Nottingham Forest vs Manchester City: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu Manchester City còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 2 với 21 điểm, trong khi Nottingham Forest xếp hạng 19 với 6 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 08/11/2026 trên sân City Ground.

Manchester City bước vào chuyến làm khách trên sân City Ground với cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Đội bóng này đang đứng hạng 2 với 21 điểm. Nottingham Forest lại ở nhóm cuối bảng, xếp hạng 19 với 6 điểm. Trận đấu bắt đầu lúc 00:30 ngày 08/11/2026.

Manchester City mang theo mục tiêu rõ ràng

Vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng cho thấy Manchester City đã tích lũy đáng kể sau những vòng đấu vừa qua. Mỗi trận thắng lúc này đều giúp đội khách giữ vững khoảng cách với nhóm đầu bảng và duy trì áp lực lên đội đứng trên.

Tuy vậy, phong độ gần đây của đội khách chưa thực sự đều. Trong 5 trận gần nhất, Manchester City thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Kết quả thắng thua đan xen cho thấy đội bóng chưa tạo được mạch thắng liên tục, nên chuyến hành quân này là dịp để lấy lại sự ổn định.

Nottingham Forest cần tìm lại nhịp thắng

Chủ nhà đang trải qua giai đoạn khó khăn. Nottingham Forest chỉ có 6 điểm và đứng hạng 19. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này hòa 1 trận và thua 4 trận, chưa có chiến thắng nào.

Chuỗi kết quả đó khiến Nottingham Forest chịu sức ép lớn trước sân nhà. Dù vậy, City Ground vẫn là nơi đội bóng có thể tìm kiếm những điểm số đầu tiên của một chuỗi hồi phục, nhất là khi đối thủ cũng chưa thể hiện sự ổn định tuyệt đối.

Thế đối đầu nghiêng về Manchester City

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Manchester City thắng 3 trận, Nottingham Forest thắng 1 trận và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa. Lịch sử đối đầu gần đây vì thế thiên về đội khách, nhưng chủ nhà vẫn từng có chiến thắng trước đối thủ này.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách lớn về vị trí trên bảng xếp hạng cho thấy Manchester City có lợi thế về mặt thành tích. Tuy nhiên, phong độ thiếu đều của đội khách mở ra cơ hội để Nottingham Forest gây khó khăn nếu thi đấu kỷ luật và tận dụng tốt sân nhà.

Với Manchester City, bài toán là chuyển lợi thế trên bảng xếp hạng thành một kết quả cụ thể ngay từ những phút đầu. Với Nottingham Forest, việc chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng sẽ là bước đầu tiên để cải thiện tinh thần. Yếu tố tâm lý có thể đóng vai trò quan trọng ở cả hai phía.

Nhận định

Xét về vị trí xếp hạng, thành tích đối đầu và phong độ gần đây, Manchester City được đánh giá cao hơn trong cuộc đối đầu này. Đội khách có động lực rõ ràng là bám đuổi ngôi đầu, và nhiều khả năng sẽ chiếm ưu thế về thế trận. Tuy nhiên, chuỗi kết quả thắng thua đan xen của Manchester City cho thấy trận đấu vẫn có thể khó khăn hơn nhiều so với vị trí trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Nottingham Forest · 1 thắng 1 hòa Manchester City · 3 thắng Manchester City 2 - 2 Nottingham Forest Hòa Nottingham Forest 1 - 2 Manchester City MC Nottingham Forest 0 - 2 Manchester City MC Nottingham Forest 1 - 0 Manchester City NF Manchester City 3 - 0 Nottingham Forest MC

Nottingham Forest 5 trận gần nhất B H B B B 9 Trận 1-3-5 T-H-B 6 Ghi (TB 0.7) 12 Thủng lưới Manchester City 5 trận gần nhất T B H B T 9 Trận 7-0-2 T-H-B 20 Ghi (TB 2.2) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 9 8 0 1 +9 24 T T T T B 2 Manchester City 9 7 0 2 +10 21 B B T T T 3 Brighton 9 6 1 2 +17 19 T B T T T … 18 Crystal Palace 9 2 1 6 -12 7 B B B T H 19 Nottingham Forest 9 1 3 5 -6 6 B H B B B 20 Sunderland 9 1 2 6 -10 5 B H B B B