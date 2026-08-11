Nhận định Santa Clara vs GIL Vicente: Điểm tựa từ thành tích đối đầu Santa Clara có thành tích đối đầu vượt trội trước GIL Vicente, thắng 4 trong 5 lần gần nhất. Trận diễn ra lúc 22h30 ngày 08/11/2026 tại Estádio de São Miguel.

Santa Clara có thành tích đối đầu vượt trội trước GIL Vicente: trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận, không hòa trận nào và chỉ thua 1 trận. Đây là điểm tựa tinh thần đáng kể khi hai đội gặp nhau lúc 22h30 ngày 08/11/2026 trên sân Estádio de São Miguel.

Thế đối đầu nghiêng về Santa Clara

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Santa Clara thắng 4 lần, còn GIL Vicente chỉ thắng 1 lần. Hai đội không có trận hòa nào, nên các cuộc đối đầu này thường có kết quả rõ ràng.

Tỷ lệ thắng cao cho thấy Santa Clara thường xử lý tốt các bài toán mà GIL Vicente đặt ra. Với lợi thế sân nhà, đội bóng này có thêm cơ sở để bước vào trận với sự tự tin.

Phong độ: Santa Clara nhỉnh hơn về đà thăng tiến

Trong 5 trận gần nhất, Santa Clara thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Điểm tích cực là đội vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất, sau chuỗi hai trận thua liên tiếp trước đó.

Ngược lại, GIL Vicente cũng thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Tuy nhiên, đà đi của họ đang đi xuống: hai chiến thắng nằm ở những trận cũ nhất, trong khi trận mới nhất chỉ là hòa, ngay sau hai trận thua liên tiếp. Đội khách chưa tìm lại được nhịp thắng như giai đoạn trước.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Santa Clara đang đứng hạng 4 với 21 điểm. GIL Vicente xếp hạng 7 với 15 điểm, kém đối thủ 6 điểm.

Khoảng cách này phản ánh mặt bằng thành tích chung của cả hai đội. Santa Clara đang ở nhóm trên và có sự ổn định tốt hơn, còn GIL Vicente cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố đầu tiên là tâm lý. Santa Clara bước vào trận với lợi thế đối đầu và vừa có chiến thắng ở trận gần nhất. Nếu giữ được sự chắc chắn như trong các lần gặp trước, họ có thể kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Yếu tố thứ hai là khả năng phản ứng của GIL Vicente. Đội khách từng thắng đối thủ này 1 lần trong 5 lần gần nhất, nên họ biết mình có thể làm được điều đó. Họ cần chấm dứt chuỗi trận không thắng để kéo đà đi xuống trở lại.

Nhận định

Xét tổng thể thành tích đối đầu, vị trí trên bảng xếp hạng và đà phong độ gần đây, Santa Clara là đội có nhiều lợi thế hơn trước trận đấu này. Tuy vậy, phong độ của hai đội đều có biến động, nên GIL Vicente vẫn có cơ hội tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt những khoảng trống mà chủ nhà để lại.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Santa Clara · 4 thắng 0 hòa GIL Vicente · 1 thắng Santa Clara 1 - 0 GIL Vicente SC GIL Vicente 1 - 0 Santa Clara GV GIL Vicente 0 - 1 Santa Clara SC Santa Clara 2 - 1 GIL Vicente SC Santa Clara 3 - 2 GIL Vicente SC

Santa Clara 5 trận gần nhất T B B T H 10 Trận 6-3-1 T-H-B 15 Ghi (TB 1.5) 6 Thủng lưới GIL Vicente 5 trận gần nhất H B B T T 10 Trận 4-3-3 T-H-B 8 Ghi (TB 0.8) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 10 10 0 0 +21 30 T T T T T 2 Benfica 10 8 1 1 +19 25 T T T B T 3 Sporting CP 11 7 3 1 +13 24 T T B T H 4 Santa Clara 10 6 3 1 +9 21 T B T H T 5 Arouca 11 6 2 3 +5 20 B T T T H 6 Academico Viseu 10 6 2 2 +3 20 T T T T T 7 GIL Vicente 10 4 3 3 +1 15 H B T T H 8 SC Braga 10 4 2 4 +1 14 T B B B H …