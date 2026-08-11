Nhận định Seattle Sounders vs Los Angeles FC: Chủ nhà tìm lại chiến thắng Seattle Sounders cần chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng khi tiếp Los Angeles FC tại Lumen Field lúc 07:00 ngày 08/11/2026, với 2 trận hòa và 3 trận thua.

Seattle Sounders cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi đón Los Angeles FC trên sân Lumen Field lúc 07:00 ngày 08/11/2026. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chưa có chiến thắng nào, và một trận thắng trên sân nhà lúc này có giá trị lớn cả về tinh thần lẫn sự tự tin.

Seattle Sounders: Chuỗi trận không thắng cần được chặn đứng

Phong độ của Seattle Sounders đang là mối bận tâm lớn nhất. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này hòa 2 trận và thua 3 trận, không có trận thắng nào.

Đáng chú ý, hai trận mới nhất của họ đều kết thúc bằng thất bại. Vì vậy, nhiệm vụ trước mắt của đội chủ nhà không chỉ là giành điểm số, mà còn là khôi phục sự ổn định và niềm tin trước khán giả quen thuộc tại Lumen Field.

Los Angeles FC: Bền bỉ nhưng khó giành chiến thắng

Los Angeles FC bước vào trận đấu với phong độ khá hơn đối thủ. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận.

Con số này cho thấy Los Angeles FC khó bị đánh bại, khi họ chỉ thua một lần. Tuy nhiên, họ cũng chưa thể biến nhiều trận cân bằng thành chiến thắng, và đó là điểm đội chủ nhà có thể tìm cách khai thác.

Thế đối đầu: Los Angeles FC nhỉnh hơn

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Seattle Sounders thắng 2 trận, Los Angeles FC thắng 3 trận và không có trận hòa nào. Lịch sử đối đầu gần đây vì thế nghiêng nhẹ về phía đội khách.

Không có trận hòa nào cũng cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường mang tính phân định rõ ràng. Đội chủ nhà từng hai lần giành chiến thắng, nên họ có cơ sở để tin rằng mình hoàn toàn có thể đánh bại đối thủ này.

Điểm then chốt của trận đấu

Với chuỗi trận không thắng đang đè nặng, Seattle Sounders nhiều khả năng sẽ muốn khởi đầu tích cực để tận dụng lợi thế sân nhà. Một bàn thắng sớm có thể giúp họ gỡ bỏ áp lực và thay đổi hoàn toàn diễn biến trận đấu.

Ngược lại, Los Angeles FC sở hữu phong độ ổn định hơn và có thể kiên nhẫn chờ cơ hội. Nếu đội khách duy trì được sự chắc chắn như trong các trận gần đây, đội chủ nhà sẽ phải rất kiên trì để tìm đường vào khung thành.

Nhận định

Về phong độ, Los Angeles FC đang có phần nhỉnh hơn, và họ cũng chiếm ưu thế nhẹ trong thế đối đầu gần đây. Tuy nhiên, Seattle Sounders có lợi thế sân nhà cùng động lực rất lớn để chấm dứt chuỗi trận không thắng.

Đây là trận đấu mà đội chủ nhà cần thể hiện sự quyết tâm cao hơn. Nếu kiểm soát được nhịp độ và không để thủng lưới sớm, Seattle Sounders hoàn toàn có thể tìm lại chiến thắng trước một đối thủ khó bị đánh bại.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Seattle Sounders · 2 thắng 0 hòa Los Angeles FC · 3 thắng Los Angeles FC 1 - 0 Seattle Sounders LAF Los Angeles FC 4 - 0 Seattle Sounders LAF Seattle Sounders 5 - 2 Los Angeles FC SS Los Angeles FC 1 - 2 Seattle Sounders SS Seattle Sounders 0 - 1 Los Angeles FC LAF

Seattle Sounders 5 trận gần nhất B B H H B Los Angeles FC 5 trận gần nhất B H H T H 33 Trận 12-11-10 T-H-B 51 Ghi (TB 1.5) 38 Thủng lưới