Nhận định Vojvodina vs Ferencvarosi TC: đội hình dự kiến Vojvodina tiếp đón Ferencvarosi TC trong khuôn khổ UEFA Europa League, hứa hẹn một cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai đại diện Đông Âu.

Vojvodina sẽ chạm trán Ferencvarosi TC trong khuôn khổ UEFA Europa League, trận đấu diễn ra vào lúc 1h00 ngày 10/7/2026. Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai câu lạc bộ có bề dày truyền thống tại khu vực Đông Âu.

Bối cảnh trận đấu

UEFA Europa League luôn là sân chơi khốc liệt, nơi các đội bóng phải thể hiện sự ổn định cả về lối chơi lẫn bản lĩnh thi đấu qua nhiều vòng loại. Cuộc so tài giữa Vojvodina và Ferencvarosi TC được kỳ vọng sẽ mang đến những pha bóng chất lượng, khi cả hai đội đều có tham vọng tiến sâu tại giải đấu.

Nhận định chuyên môn

Ở thời điểm hiện tại, thông tin chi tiết về phong độ gần đây, lực lượng và đội hình dự kiến của hai đội chưa được công bố đầy đủ. Tuy nhiên, với tính chất một trận đấu thuộc đấu trường châu Âu, yếu tố sân nhà có thể mang lại lợi thế nhất định cho Vojvodina, trong khi Ferencvarosi TC – đại diện giàu kinh nghiệm tại các giải đấu quốc tế – vẫn luôn là đối thủ khó chịu với bất kỳ đội bóng nào.

Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu cân bằng, nơi sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội sẽ đóng vai trò quyết định đến kết quả chung cuộc.

Phong độ gần đây của Vojvodina

02/07/2026: Universitatea Cluj 0-3 Vojvodina (Thắng)

27/06/2026: Ararat-Armenia 1-1 Vojvodina (Hòa)

24/06/2026: Vojvodina 1-2 Gyori ETO FC (Thua)

23/05/2026: Vojvodina 3-0 Novi Pazar (Thắng)

18/05/2026: OFK Beograd 1-2 Vojvodina (Thắng)

Phong độ gần đây của Ferencvarosi TC

01/07/2026: Ferencvarosi TC 1-0 Qarabag (Thắng)

28/06/2026: Ferencvarosi TC 1-1 Sabah FA (Hòa)

16/05/2026: Ferencvarosi TC 3-0 Zalaegerszegi TE (Thắng)

09/05/2026: Ferencvarosi TC 1-0 Zalaegerszegi TE (Thắng)

03/05/2026: Ujpest 0-5 Ferencvarosi TC (Thắng)

Phong độ và thống kê đội

Vojvodina (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Ferencvarosi TC (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Vojvodina: Không có thông tin chấn thương

Ferencvarosi TC: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Vojvodina thắng: 33%

Hòa: 33%

Ferencvarosi TC thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Vojvodina: bàn

Ferencvarosi TC: bàn

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