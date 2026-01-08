Nhan sắc lai cuốn hút và phong cách đời thường của tân Miss Grand Vietnam 2026 Emoura Phạm Đăng quang Miss Grand Vietnam 2026, Emoura Phạm thu hút sự chú ý nhờ nhan sắc lai quyến rũ cùng phong cách thời trang đời thường tinh tế, hiện đại.

Người đẹp Emoura Phạm (Turner Katherine Margaret), sinh năm 2000 tại TP.HCM, vừa xuất sắc giành ngôi vị cao nhất tại Miss Grand Vietnam 2026. Ngay sau đêm chung kết, thông tin cùng những hình ảnh đời thường của cô nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng và khán giả hâm mộ sắc đẹp.

Phong cách thời trang tôn dáng và thanh lịch

Sở hữu nhan sắc lai cuốn hút, Emoura Phạm gây ấn tượng nhờ phong cách ăn mặc hiện đại trong cuộc sống hàng ngày. Trên các tài khoản cá nhân, người đẹp thường ưu tiên những trang phục ôm sát hoặc thiết kế cắt xẻ tinh tế nhằm khoe khéo đường cong cơ thể.

Nhan sắc của tân Miss Grand Vietnam nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Bên cạnh hình ảnh quyến rũ khi tham gia các sự kiện, người đẹp sinh năm 2000 vẫn giữ được sự hài hòa, thanh lịch và thể hiện cá tính riêng một cách tự nhiên trong những khoảnh khắc thường nhật.

Emoura Phạm ưa chuộng các trang phục tôn lên đường cong cơ thể quyến rũ.

Bản lĩnh và mục tiêu khẳng định giá trị bản thân

Không chỉ sở hữu lợi thế về ngoại hình, Emoura Phạm còn chinh phục khán giả nhờ tinh thần cầu tiến và định hướng rõ ràng. Cô chia sẻ rằng việc tham gia Miss Grand Vietnam không chỉ để chinh phục danh hiệu mà còn là cơ hội khẳng định sự nỗ lực và bản lĩnh của bản thân.

Emoura Phạm vượt qua nhiều thí sinh để giành chiến thắng tại Miss Grand Vietnam 2026.

Trải qua từng chặng đường của cuộc thi, tân hoa hậu cho biết bản thân đã học được cách vượt qua áp lực và tin tưởng hơn vào chính mình. Cô mong muốn sử dụng tiếng nói và hình ảnh cá nhân để lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cùng tinh thần không ngừng hoàn thiện tới cộng đồng.

Emoura Phạm được trao vương miện bởi đương kim Miss Grand International Emma Tiglao và Miss Grand Vietnam 2025 Yến Nhi.

Kỳ vọng đối với đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế

Các đại diện bước ra từ Miss Grand Vietnam hiện nay không chỉ được kỳ vọng về vẻ đẹp ngoại hình mà còn ở năng lực truyền cảm hứng và bản lĩnh hội nhập. Chính vì vậy, sau khi đăng quang, mọi hoạt động của Emoura Phạm đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Khoảnh khắc đời thường giản dị của tân Miss Grand Vietnam Emoura Phạm.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc xây dựng hình ảnh phù hợp, tân hoa hậu sẽ tiếp tục trau dồi các kỹ năng giao tiếp, ứng xử và khả năng ngoại ngữ để sẵn sàng đại diện Việt Nam tranh tài trên đấu trường nhan sắc quốc tế.