Những bộ phận ô tô dễ hư hỏng trong mùa nắng nóng và cách bảo dưỡng hiệu quả Nhiệt độ cao gây áp lực lớn lên ắc-quy, lốp xe và hệ thống làm mát của cả xe xăng lẫn xe điện. Việc chủ động kiểm tra các chi tiết này giúp đảm bảo an toàn và kéo dài tuổi thọ phương tiện.

Nhiệt độ môi trường tăng cao không chỉ gây khó chịu cho người sử dụng mà còn tạo ra áp lực vận hành cực lớn lên các chi tiết kỹ thuật của ô tô. Cả xe động cơ đốt trong truyền thống và xe điện hiện đại đều đối mặt với những rủi ro hư hỏng đặc thù khi phải hoạt động liên tục dưới thời tiết nắng nóng khắc nghiệt.

Ắc-quy và hệ thống lưu trữ điện năng

Đối với các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong, ắc-quy là bộ phận chịu tác động trực tiếp và rõ rệt nhất. Nền nhiệt cao khiến dung dịch điện phân bên trong bay hơi nhanh chóng, đồng thời thúc đẩy các phản ứng hóa học tiêu cực làm ăn mòn bản cực. Kết quả là khả năng tích điện bị suy giảm, dẫn đến tình trạng ắc-quy yếu hoặc chết máy đột ngột, nhất là khi xe phải khởi động nhiều lần hoặc đỗ lâu ngoài trời.

Với xe điện, dù không dùng ắc-quy để nổ máy nhưng pin phụ trợ 12V vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc cấp điện cho hệ thống điều khiển, khóa cửa và màn hình. Khi pin này bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, xe có thể rơi vào tình trạng không thể kích hoạt hệ thống dù pin chính vẫn còn đầy năng lượng.

Áp lực lên lốp xe và nguy cơ mất an toàn

Lốp xe là bộ phận duy nhất tiếp xúc với mặt đường, nơi nhiệt độ có thể lên tới 50-60°C vào mùa hè. Không khí bên trong lốp giãn nở theo nhiệt độ làm tăng áp suất, trong khi cao su lốp nhanh chóng bị lão hóa, xuất hiện các vết nứt và giảm độ bền cơ học.

Đối với xe điện, tình trạng này còn nghiêm trọng hơn do trọng lượng xe lớn và mô-men xoắn tức thời cao, khiến lốp mòn nhanh hơn và sinh nhiệt nhiều hơn trong quá trình di chuyển.

Thử thách đối với hệ thống làm mát và điều hòa

Hệ thống làm mát bao gồm két nước, quạt tản nhiệt và bơm nước phải hoạt động với cường độ cao để giải nhiệt cho động cơ đốt trong, đặc biệt trong điều kiện kẹt xe. Nếu nước làm mát bị thiếu hoặc két nước bị bẩn, động cơ rất dễ rơi vào tình trạng quá nhiệt.

Ở xe điện, hệ thống này còn phức tạp hơn khi phải kiêm nhiệm việc duy trì nhiệt độ ổn định cho khối pin Lithium-ion. Nếu vượt ngưỡng nhiệt độ an toàn, xe sẽ tự động giảm công suất hoặc hạn chế sạc nhanh để bảo vệ hệ thống. Bên cạnh đó, hệ thống điều hòa cũng phải làm việc liên tục ở công suất tối đa, gây áp lực lên máy nén và dàn nóng. Việc thiếu gas hoặc lọc gió bẩn sẽ khiến hiệu quả làm mát giảm sâu, đồng thời làm tăng tiêu thụ năng lượng.

Sự biến chất của dầu bôi trơn và hiệu suất pin chính

Dưới tác động của nhiệt độ cao, dầu động cơ dễ bị loãng, làm mất đi độ nhớt cần thiết để bôi trơn và bảo vệ các chi tiết kim loại. Quá trình oxy hóa diễn ra nhanh hơn cũng khiến dầu nhanh đóng cặn và biến chất.

Đối với xe điện, khối pin chính cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ. Nắng nóng kéo dài không chỉ làm giảm hiệu suất vận hành tức thời mà về lâu dài còn đẩy nhanh quá trình lão hóa hóa học, làm giảm dung lượng thực tế của pin so với điều kiện tiêu chuẩn.

Lời khuyên bảo vệ xe trong mùa nóng

Để bảo vệ phương tiện, chủ xe cần chủ động kiểm tra định kỳ các hạng mục như lốp, hệ thống làm mát, ắc-quy và dầu máy. Việc ưu tiên đỗ xe tại những nơi có bóng râm hoặc sử dụng các biện pháp che chắn là cách đơn giản nhưng hiệu quả để giảm thiểu hư hại cho các bộ phận quan trọng trên xe.