Norway U19 4-1 Poland U18: Norway U19 giành chiến thắng Poland U18 bước vào trận đấu lúc 20:00 ngày 03/10/2026 với sự thăng hoa lớn, sẵn sàng tạo bất ngờ trước Norway U19 vốn đang thi đấu thiếu ổn định thời gian qua.

Norway U19 4 - 1 Poland U18 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Norway U19 tiếp đón Poland U18.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Norway U19 4-1 Poland U18 Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 22:04 03/10/2026

Poland U18 đang trải qua giai đoạn thi đấu đầy thăng hoa và hứa hẹn mang đến chuyến làm khách khó chịu trước Norway U19 vào lúc 20:00 ngày 03/10/2026. Với trạng thái tâm lý hưng phấn cùng lối chơi gắn kết, đội bóng trẻ này được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì cảm hứng để tạo nên thế trận sòng phẳng.

Poland U18 tự tin nối dài mạch thăng hoa

Bước vào cuộc so tài này, Poland U18 thể hiện bộ mặt đầy tích cực với chuỗi màn trình diễn bùng nổ. Tinh thần quyết tâm cùng sự ăn ý giữa các vị trí giúp các cầu thủ tự tin kiểm soát nhịp độ trong các trận đấu đã qua.

Sự hưng phấn đang trở thành điểm tựa lớn nhất của Poland U18. Đội khách sẵn sàng chơi chủ động, gây sức ép ngay từ khu trung tuyến nhằm tìm kiếm sơ hở bên phần sân đối phương để chuyển hóa thành cơ hội ghi bàn.

Norway U19 đối mặt bài toán ổn định phong độ

Ở chiều ngược lại, Norway U19 đang thể hiện sự thiếu ổn định về mặt kết quả. Thống kê cho thấy đội bóng này giành 3 trận thắng nhưng cũng để thua 2 trận trong 5 trận đấu gần nhất.

Dù có những thời điểm bùng nổ ấn tượng, sự thiếu tập trung ở một số thời khắc quyết định vẫn là vấn đề mà Norway U19 cần nhanh chóng khắc phục. Để đứng vững trước một đối thủ đang có tâm lý thăng hoa, đại diện Bắc Âu đòi hỏi phải duy trì cự ly đội hình chặt chẽ hơn.

Cục diện giằng co và điểm then chốt

Lợi thế sân bãi sẽ giúp Norway U19 chủ động cầm bóng và triển khai các mảng miếng phối hợp quen thuộc. Tốc độ ở các tình huống dạt biên vẫn là phương án lên bóng chủ lực mà đội chủ nhà có thể khai thác.

Mặc dù vậy, sự hưng phấn của Poland U18 sẽ là rào cản không nhỏ. Nếu không thể cải thiện sự chắc chắn ở tuyến dưới, Norway U19 rất có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trước các đợt phản công nhanh của đối thủ.

Norway U19 5 trận gần nhất T B B T T 8 Trận 4-0-4 T-H-B 16 Ghi (TB 2.0) 13 Thủng lưới Poland U18 5 trận gần nhất T H T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới