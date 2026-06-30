Phía bên kia thành phố tập 22: Cương quyết định nghỉ học để bảo vệ mẹ Trong tập 22 phim Phía bên kia thành phố, dù Khuê đã tỉnh lại nhưng Cương vẫn đối mặt với làn sóng tẩy chay dữ dội, dẫn đến quyết định từ bỏ việc học để bảo vệ danh dự gia đình.

Tập 22 của bộ phim Phía bên kia thành phố mở đầu bằng tín hiệu tích cực khi Khuê chính thức tỉnh lại sau ca phẫu thuật. Tuy nhiên, niềm vui này không trọn vẹn khi những mâu thuẫn giữa gia đình Cương và các phụ huynh khác đẩy lên cao trào, khiến nam chính phải đưa ra lựa chọn đầy đau đớn.

Khuê hồi tỉnh nhưng mất trí nhớ tạm thời

Sau nhiều ngày hôn mê, Khuê đã có những phản xạ thần kinh tốt trở lại và gọi tên mẹ trong sự xúc động của bà Xuân. Theo bác sĩ điều trị, dù ca phẫu thuật thành công nhưng cơ thể Khuê còn rất yếu, cần tuyệt đối tránh các xúc động mạnh. Đáng chú ý, Khuê hoàn toàn không nhớ lý do mình nhập viện cũng như vụ xô xát với Cương trước đó.

Khoảnh khắc Khuê hồi tỉnh mang lại hy vọng cho gia đình và cả Cương.

Chứng kiến Khuê vượt qua cơn nguy kịch, Cương âm thầm vui mừng và chạy về báo tin cho bà Phúc. Gia đình Cương hy vọng rằng sự hồi phục của Khuê sẽ là chìa khóa để nhận được sự tha thứ từ phía gia đình nạn nhân, giúp Cương có cơ hội làm lại cuộc đời.

Áp lực từ dư luận và sự phản đối của Hội phụ huynh

Dù được mẹ động viên quay lại trường để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, Cương vẫn mang tâm lý mặc cảm và lo sợ trước sự miệt thị của hàng xóm cũng như bạn bè. Trong cuộc họp giữa nhà trường và phụ huynh, không khí trở nên đặc biệt căng thẳng bởi sự can thiệp của ông Thông - bố của Thái.

Cương mặc cảm và không muốn đối diện với ánh mắt của bạn bè tại trường.

Ông Thông gay gắt phản đối việc để Cương tiếp tục học tập, đồng thời dùng những lời lẽ nặng nề để chỉ trích hành vi bạo lực của cậu. Dù đại diện nhà trường đã dẫn chiếu các quy định mới về việc bãi bỏ hình thức đuổi học để ưu tiên giáo dục, ông Thông vẫn không thỏa hiệp và đe dọa sẽ đưa sự việc lên mạng xã hội cũng như mời báo chí can thiệp.

Ông Thông liên tục gây sức ép yêu cầu nhà trường phải có hình thức kỷ luật nặng với Cương.

Quyết định nghỉ học để bảo vệ danh dự cho mẹ

Đỉnh điểm của sự việc xảy ra khi ông Thông chặn đường và sỉ nhục bà Phúc, cho rằng bà không biết dạy con. Chứng kiến cảnh mẹ mình phải quỵ lụy, cầu xin sự tha thứ trong nhục nhã, Cương đã không thể kiềm chế. Anh lao ra khẳng định bản thân sẽ chịu trách nhiệm cho mọi lỗi lầm và không để bất kỳ ai xúc phạm đến mẹ mình.

Không chấp nhận nhìn mẹ bị sỉ nhục, Cương quyết định từ bỏ cơ hội đến trường.

Cương tuyên bố dứt khoát sẽ nghỉ học để chấm dứt sự hành hạ tinh thần mà gia đình đang phải gánh chịu. Quyết định này khiến bà Phúc đau xót nhưng cũng cho thấy sự trưởng thành trong cách bảo vệ người thân của Cương. Liệu sự tỉnh lại của Khuê có giúp làm sáng tỏ sự việc và mang lại cơ hội sửa sai cho Cương? Những diễn biến tiếp theo sẽ có trong tập 23 của bộ phim.