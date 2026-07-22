Phương Linh gây chú ý với nhan sắc mặt mộc trong loạt ảnh đời thường mới nhất Nàng hậu Phương Linh tự tin khoe làn da mịn màng và đường nét thanh tú qua bộ ảnh không lớp trang điểm. Sự giản dị nhưng đầy cuốn hút của cô nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Phương Linh vừa khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi đăng tải loạt khoảnh khắc đời thường với gương mặt mộc hoàn toàn. Khác với vẻ lộng lẫy chỉn chu thường thấy tại các sự kiện lớn, hình ảnh mới của người đẹp tập trung vào sự tự nhiên, làm nổi bật những đường nét thanh tú sẵn có và phong cách sống thư thái.

Phong cách tối giản tôn vinh vóc dáng cân đối

Trong loạt ảnh mới, Phương Linh lựa chọn mẫu váy lụa màu đỏ sẫm với thiết kế ôm nhẹ cơ thể. Chất liệu vải mềm mại không chỉ tạo sự thoải mái mà còn giúp tôn lên vóc dáng cân đối cùng những đường cong tự nhiên. Việc thoải mái để mặt mộc giúp người đẹp khoe trọn làn da mịn màng, mang đến một diện mạo gần gũi hơn sau những lịch trình công việc bận rộn.

Phương Linh khoe nhan sắc gợi cảm trong hình ảnh mới nhất. Ảnh: IGNV

Nhan sắc của Phương Linh khiến fan không thể rời mắt. Ảnh: IGNV

Sự thăng hạng về sắc vóc sau thời gian đăng quang

Ngay sau khi chia sẻ, bộ ảnh đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của Phương Linh sau hơn một năm đăng quang. Đáng chú ý, vẻ đẹp mộc của nàng hậu được đánh giá là vẫn rất nổi bật, rạng rỡ mà không cần đến các lớp trang điểm đậm hay hỗ trợ từ ánh sáng sân khấu.

Phương Linh tích cực tham gia nhiều lịch trình công việc trong thời gian đương nhiệm. Ảnh: FBNV

Việc các hoa hậu tự tin chia sẻ những khoảnh khắc đời thường đang trở thành một xu hướng nhận được sự ủng hộ lớn từ công chúng. Điều này không chỉ giúp thu hẹp khoảng cách với người hâm mộ mà còn thể hiện sự tự tin vào vẻ đẹp tự nhiên. Để duy trì được trạng thái sắc vóc ổn định, Phương Linh chú trọng vào chế độ sinh hoạt khoa học, chăm sóc da kỹ lưỡng và tập luyện thể thao đều đặn nhằm giữ được vẻ ngoài tươi tắn nhất.