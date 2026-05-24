Roland Garros 2026: Novak Djokovic đấu người khổng lồ 2m03, Zverev ra quân

Văn Thể24/05/2026 05:33

Novak Djokovic bắt đầu hành trình chinh phục Grand Slam thứ 25 trước đối thủ cao 2m03 Perricard, trong khi Alexander Zverev đối đầu Benjamin Bonzi tại vòng 1 Roland Garros.

Novak Djokovic bước vào Roland Garros 2026 với sứ mệnh lịch sử: trở thành tay vợt đầu tiên chạm mốc 25 danh hiệu Grand Slam. Ở tuổi 39, huyền thoại người Serbia không chỉ đối mặt với bài toán thể lực sau chấn thương mà còn phải vượt qua áp lực từ những tài năng trẻ đang lên, bắt đầu bằng cuộc chạm trán Giovanni Mpetshi Perricard.

Thử thách từ "máy giao bóng" Perricard

Trận đấu giữa Novak Djokovic và Giovanni Mpetshi Perricard dự kiến diễn ra vào lúc 1h15 ngày 25/5. Dù vừa trải qua quãng nghỉ 6 tuần để điều trị chấn thương và có màn chạy đà không như ý tại Rome Open, Nole vẫn khẳng định Grand Slam là ưu tiên tuyệt đối. "Tôi luôn có cơ hội vô địch nếu đạt trạng thái thể lực tốt nhất", nhà vô địch 24 Grand Slam tuyên bố đầy tự tin.

Djokovic đối đầu Perricard tại vòng 1 Roland Garros 2026
Nole (bên trái) dự kiến sẽ gặp thách thức không nhỏ trước tay vợt có chiều cao 2m03, giao bóng tốt như Perricard (bên phải)

Tuy nhiên, Perricard không phải đối thủ dễ bắt nạt. Tay vợt chủ nhà sở hữu chiều cao 2m03 cùng cú giao bóng được xếp vào nhóm uy lực nhất ATP Tour với tỷ lệ giữ game giao bóng lên tới 89%. Trong một trận đấu kéo dài 5 set, kinh nghiệm và khả năng điều tiết của Djokovic sẽ là chìa khóa, nhưng anh cần đặc biệt dè chừng sức ép từ khán giả Pháp trên sân Philippe-Chatrier.

Alexander Zverev và mục tiêu giải tỏa cơn khát Grand Slam

Vào lúc 18h30 ngày 24/5, hạt giống số 3 Alexander Zverev sẽ bắt đầu chiến dịch bằng màn chạm trán Benjamin Bonzi. Zverev đang có phong độ ổn định trên mặt sân đất nện mùa này sau khi lọt vào chung kết Madrid Open. Đẳng cấp và chiều sâu chiến thuật là vũ khí giúp tay vợt người Đức được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ đang đứng ngoài top 90 ATP.

Alexander Zverev khởi đầu chiến dịch Roland Garros 2026
Tay vợt Đức có lẽ sẽ không gặp nhiều khó khăn ở trận ra quân dù phải gặp tay vợt chủ nhà

Dù Benjamin Bonzi có lợi thế sân nhà và lối đánh cuối sân lì lợm, sự chênh lệch về trình độ giao bóng và khả năng kiểm soát rally khiến cơ hội tạo bất ngờ của tay vợt Pháp là rất thấp. Giới chuyên môn dự đoán Zverev sẽ giải quyết nhanh gọn trận đấu này để giữ sức cho các vòng sau.

Tâm điểm đơn nữ và lịch thi đấu tiêu biểu

Nội dung đơn nữ Roland Garros 2026 cũng chứng kiến những cuộc đối đầu kịch tính. Emma Raducanu được kỳ vọng sẽ áp đặt thế trận trước Solana Sierra, trong khi tài năng trẻ Mirra Andreeva phải vượt qua áp lực tâm lý khi đối đầu với Fiona Ferro trên sân khách. Các tay vợt cửa trên như Barbora Krejcikova và Beatriz Haddad Maia nhiều khả năng sẽ giành vé đi tiếp không quá khó khăn.

Thời gianTrận đấuVòng
18:30, 24/05Benjamin Bonzi - Alexander ZverevVòng 1 đơn nam
19:30, 24/05Sofia Kenin - Peyton StearnsVòng 1 đơn nữ
20:00, 24/05Emma Raducanu - Solana SierraVòng 1 đơn nữ
01:15, 25/05Giovanni Mpetshi Perricard - Novak DjokovicVòng 1 đơn nam

Với sự vắng mặt của Carlos Alcaraz, Roland Garros 2026 mở ra cơ hội lớn cho cả những cựu binh như Djokovic lẫn những người đang khao khát danh hiệu như Zverev. Những diễn biến tại Paris trong những ngày tới hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho người hâm mộ quần vợt toàn cầu.

