Seattle Sounders 1-1 Real Salt Lake (pen 2-4): Real Salt Lake giành chiến thắng Seattle Sounders và Real Salt Lake bước vào trận loại trực tiếp: thắng đi tiếp, thua dừng bước. Trận đấu diễn ra lúc 10h00 ngày 20/11 trên sân Lumen Field.

Seattle Sounders 1 - 1 (pen 2-4) Real Salt Lake Kết thúc (luân lưu) 0' Trận đấu bắt đầu Seattle Sounders tiếp đón Real Salt Lake.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Seattle Sounders 47% - 53% Real Salt Lake; phạm lỗi 0 - 1.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Seattle Sounders 46% - 54% Real Salt Lake, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 4 - 1.

26' VAR Phút 26': Phạt đền được công nhận — Hassani Dotson (Seattle Sounders).

31' Hỏng phạt đền Phút 31': Albert Rusnák (Seattle Sounders) sút hỏng phạt đền.

34' Thẻ vàng Phút 34': Dominik Marczuk (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Foul).

36' BÀN THẮNG! Seattle Sounders (1-0) Phút 36': Albert Rusnák (Seattle Sounders) lập công (kiến tạo: Sebastian Gomez). Tỷ số: 1 - 0.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Seattle Sounders 52% - 48% Real Salt Lake, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 0 - 1.

41' Thẻ vàng Phút 41': Morgan Guilavogui (Real Salt Lake) nhận thẻ vàng (Persistent Infringement).

45' Thay người Phút 45' (Real Salt Lake): Chadwick Zachary Booth vào sân thay Dominik Marczuk.

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Kee-Hee Kim (Seattle Sounders) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Seattle Sounders 54% - 46% Real Salt Lake, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 0 - 1.

60' Thay người Phút 60' (Real Salt Lake): Lukas Engel vào sân thay Kobi Henry.

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Seattle Sounders 54% - 46% Real Salt Lake, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 0 - 3.

63' BÀN THẮNG! Real Salt Lake (1-1) Phút 63': Morgan Guilavogui (Real Salt Lake) lập công (kiến tạo: Sergi Solans). Tỷ số: 1 - 1.

71' Thay người Phút 71' (Seattle Sounders): Kalani Kossa-Rienzi vào sân thay Kee-Hee Kim.

71' Thay người Phút 71' (Seattle Sounders): Paul Arriola vào sân thay Sebastian Gomez.

72' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Seattle Sounders 55% - 45% Real Salt Lake, dứt điểm 10 - 8 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 12 - 11, cứu thua 0 - 3.

76' Thẻ vàng Phút 76': Cristian Roldán (Seattle Sounders) nhận thẻ vàng (Foul).

77' Thay người Phút 77' (Real Salt Lake): Sam Junqua vào sân thay Juan Sanabria.

78' Thay người Phút 78' (Real Salt Lake): Ariath Piol vào sân thay Morgan Guilavogui.

84' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Seattle Sounders 56% - 44% Real Salt Lake, dứt điểm 13 - 11 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 13 - 12, cứu thua 1 - 3.

85' Thay người Phút 85' (Real Salt Lake): Aiden Hezarkhani vào sân thay Ariath Piol.

86' Thay người Phút 86' (Seattle Sounders): Snyder Brunell vào sân thay Hassani Dotson.

90+4' Thay người Phút 90+4' (Seattle Sounders): Paul Rothrock vào sân thay Nouhou Tolo.

90+4' Thay người Phút 90+4' (Seattle Sounders): Peter Kingston vào sân thay Jesús Ferreira.

90+6' Thay người Phút 90+6' (Real Salt Lake): DeAndre Yedlin vào sân thay Chadwick Zachary Booth.

90+12' Thay người Phút 90+12' (Seattle Sounders): Yeimar Gomez vào sân thay Alexander Roldan.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

91' Luân lưu: Seattle Sounders sút hỏng Dejan Joveljić (Seattle Sounders) sút hỏng. Loạt luân lưu: 0 - 0.

92' Luân lưu: Real Salt Lake 0 - 1 Sergi Solans (Real Salt Lake) sút thành công. Loạt luân lưu: 0 - 1.

93' Luân lưu: Seattle Sounders sút hỏng Albert Rusnák (Seattle Sounders) sút hỏng. Loạt luân lưu: 0 - 1.

94' Luân lưu: Real Salt Lake 0 - 2 Lukas Engel (Real Salt Lake) sút thành công. Loạt luân lưu: 0 - 2.

95' Luân lưu: Seattle Sounders 1 - 2 Paul Rothrock (Seattle Sounders) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 2.

95' Luân lưu: Real Salt Lake 1 - 3 Aiden Hezarkhani (Real Salt Lake) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 3.

96' Luân lưu: Seattle Sounders 2 - 3 Snyder Brunell (Seattle Sounders) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 3.

97' Luân lưu: Real Salt Lake 2 - 4 Philip Quinton (Real Salt Lake) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 4.

120' Loạt luân lưu Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

KT Kết thúc: Seattle Sounders 1-1 Real Salt Lake Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 12:27 20/11/2026

Đội hình chính thức Seattle Sounders Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Schmetzer Real Salt Lake Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV P. Mastroeni 26 A. Thomas 16 A. Roldan 20 Kim Kee-Hee 39 S. Hawkins 5 N. Tolo 31 H. Dotson 7 C. Roldan 27 J. Ferreira 11 A. Rusnák 90 S. Gomez 9 D. Joveljić 1 Rafael Cabral 44 De Fougerolles 26 P. Quinton 3 K. Henry 11 D. Marczuk 6 S. Spierings 92 N. Caliskan 8 J. Sanabria 12 Lobzhanidze 9 M. Guilavogui 22 S. Solans Dự bị Seattle Sounders 37 S. Brunell 24 S. Frei 28 Y. Gómez 45 P. Kingston 17 P. Arriola 85 Kossa-Rienzi 19 D. Musovski 14 P. Rothrock 4 R. Sailor Real Salt Lake 23 Chadwick Zachary Booth 4 L. Engel 15 J. Glad 25 Colin Guske 39 A. Hezarkhani 29 S. Junqua 19 A. Piol 31 M. Stajduhar 2 D. Yedlin Cập nhật đội hình lúc 09:34 20/11/2026

Seattle Sounders Thống kê Real Salt Lake 56% Kiểm soát bóng 44% 19 Dứt điểm 11 6 Trúng đích 2 7 Phạt góc 1 14 Phạm lỗi 13 1 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật A. Rusnák Seattle Sounders 1 bàn M. Guilavogui Real Salt Lake 1 bàn S. Gomez Seattle Sounders 1 kiến tạo · điểm 7.23 S. Solans Real Salt Lake 1 kiến tạo · điểm 7.08 Rafael Cabral Real Salt Lake Điểm 7.93

Seattle Sounders và Real Salt Lake gặp nhau ở vòng 1/16 theo thể thức loại trực tiếp, nơi chỉ có một đội đi tiếp và đội còn lại dừng bước. Trận đấu diễn ra lúc 10h00 ngày 20/11/2026 trên sân Lumen Field. Ở vòng đấu này không còn bảng điểm để cải thiện, nên mỗi pha bóng đều mang sức nặng của một trận sinh tử.

Một trận đấu, một tấm vé đi tiếp

Khác với những vòng đấu có thể bù đắp ở lượt sau, vòng 1/16 không cho phép sai lầm. Đội thắng được đi tiếp, đội thua bị loại. Chính áp lực đó khiến những chi tiết nhỏ như một pha bóng cố định hay một phút mất tập trung có thể quyết định cả cặp đấu.

Seattle Sounders được chơi trên sân nhà Lumen Field. Real Salt Lake cũng không thiếu lý do để tự tin khi bước vào trận này.

Phong độ: Real Salt Lake nhỉnh hơn

Về phong độ gần đây, Real Salt Lake đang có lợi thế rõ rệt. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận. Đáng chú ý, đội vừa có chiến thắng ở trận mới nhất, sau đó là một thất bại, rồi đến chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước đó. Đó là nền tảng tâm lý tốt để bước vào một trận đấu loại trực tiếp.

Ngược lại, Seattle Sounders có quãng thời gian khó khăn hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Tuy vậy, chiến thắng ở trận gần đây nhất giúp đội chủ nhà tìm lại cảm giác chiến thắng đúng lúc cần nhất, sau chuỗi trận thiếu ổn định phía trước.

Thế đối đầu cân bằng

Lịch sử đối đầu cho thấy hai đội rất khó tách biệt. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Seattle Sounders thắng 2 trận, Real Salt Lake thắng 2 trận và có 1 trận hòa. Một cán cân gần như cân bằng như vậy báo hiệu rằng bên nào cũng có thể tìm ra cách khuất phục đối thủ.

Với Seattle Sounders, thành tích này là lý do để tin rằng họ đủ khả năng cạnh tranh ngang ngửa, dù phong độ gần đây chưa tốt bằng đối phương. Với Real Salt Lake, con số này cho thấy họ không phải e ngại khi làm khách.

Điểm then chốt của trận đấu

Câu chuyện của trận đấu nằm ở sự đối lập giữa hai yếu tố. Một bên là Real Salt Lake với mạch phong độ vượt trội, bên kia là Seattle Sounders với lợi thế sân nhà và khát khao vượt qua giai đoạn thiếu ổn định. Trong một trận đấu mà đội nào thắng sẽ đi tiếp, đội nào giữ được sự bình tĩnh lâu hơn sẽ nắm lợi thế.

Nếu Seattle Sounders khởi đầu chắc chắn và tận dụng sân nhà, họ có thể kéo trận đấu về thế trận mình mong muốn. Ngược lại, nếu Real Salt Lake duy trì được sự tự tin từ chuỗi trận vừa qua, đội khách hoàn toàn có thể làm khó chủ nhà.

Nhận định

Phong độ nghiêng về Real Salt Lake, nhưng thế đối đầu cân bằng và lợi thế sân nhà của Seattle Sounders khiến trận đấu khó ngã ngũ sớm. Đây là cuộc cạnh tranh sít sao, nơi chỉ cần một khoảnh khắc là đủ để mở ra hoặc đóng lại cánh cửa đi tiếp.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Seattle Sounders · 2 thắng 1 hòa Real Salt Lake · 2 thắng Seattle Sounders 2 - 0 Real Salt Lake SS Real Salt Lake 2 - 1 Seattle Sounders RSL Seattle Sounders 1 - 0 Real Salt Lake SS Real Salt Lake 2 - 0 Seattle Sounders RSL Seattle Sounders 1 - 1 Real Salt Lake Hòa

Seattle Sounders 5 trận gần nhất T B B H H 34 Trận 12-10-12 T-H-B 44 Ghi (TB 1.3) 46 Thủng lưới Real Salt Lake 5 trận gần nhất T B T T T 34 Trận 13-6-15 T-H-B 53 Ghi (TB 1.6) 52 Thủng lưới

Vòng bảng — Seattle Sounders # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 34 19 7 8 +40 64 T T T B T 2 FC Dallas 34 16 10 8 +11 58 T H B T H 3 St. Louis City 34 15 9 10 +11 54 T B B B B … 7 Portland Timbers 34 13 7 14 +1 46 T T T T H 8 Seattle Sounders 34 12 10 12 -2 46 T B B H H 9 Real Salt Lake 34 13 6 15 +1 45 T B T T T 10 Minnesota United FC 34 11 11 12 -2 44 T T T H T …

Tình hình lực lượng Seattle Sounders ✚ P. de La Vega (Muscle Injury) ✚ J. Morris (Muscle Injury) ✚ N. Petkovic (Knee Injury) ✚ J. Ragen (Suspended) Real Salt Lake ✚ J. J. Arias (Hamstring Injury) ✚ E. Eneli (Knee Injury) ✚ D. Luna (Knee Injury)