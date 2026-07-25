Siêu mẫu Heidi Klum gây chú ý với hình ảnh phóng khoáng trong kỳ nghỉ ở tuổi 53 Siêu mẫu Heidi Klum thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc thư giãn trong kỳ nghỉ dưỡng, đồng thời tự tin bày tỏ quan điểm về ngoại hình ở tuổi 53.

Siêu mẫu Heidi Klum tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút dư luận khi đăng tải những khoảnh khắc nghỉ dưỡng phóng khoáng trên trang cá nhân. Ở tuổi 53, ngôi sao thời trang quốc tế không chỉ thể hiện sự tự tin với vóc dáng mà còn mang đến cách quảng bá sản phẩm vô cùng sáng tạo.

Màn quảng bá sản phẩm độc đáo trên bãi biển

Trang Instagram cá nhân của Heidi Klum mới đây xuất hiện đoạn video ngắn giới thiệu một dòng sản phẩm bánh. Nữ siêu mẫu xuất hiện chỉ với phần dưới của bộ bikini, kết hợp mũ cói và kính râm khi thưởng thức món ăn ngay tại bãi biển. Cô hài hước ghi chú thích "Thịt nguội phủ sốt trên bãi biển" cho bài đăng của mình.

Heidi Klum với hình ảnh quảng cáo đầy táo bạo mới đây.

Đáng chú ý, cựu dẫn chương trình Project Runway đã khéo léo dùng chính gói snack in hình cá nhân để che phần thân trên trong lúc giới thiệu sản phẩm. Ý tưởng truyền thông này nhanh chóng nhận được sự tương tác lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho sự sáng tạo và hóm hỉnh của nữ siêu mẫu.

Bên cạnh video quảng cáo, Heidi Klum cũng cập nhật những khoảnh khắc thư giãn khác trong chuyến đi, bao gồm cảnh cô vui đùa dưới nước cùng chú chó cưng kèm dòng trạng thái "Cuối cùng cũng được tận hưởng".

Heidi Klum còn chia sẻ thêm những khoảnh khắc vui vẻ trong kỳ nghỉ.

Cuộc sống hôn nhân và thông điệp tự tin ở tuổi 53

Chuyến nghỉ dưỡng lần này có sự tham gia của Henry, con trai 20 tuổi của nữ siêu mẫu. Trong khi đó, ông xã của cô – nhạc sĩ Tom Kaulitz – hiện có lịch trình công tác tại Đức để quảng bá mùa thứ ba của chương trình Kaulitz & Kaulitz cùng người anh em song sinh Bill Kaulitz.

Heidi Klum và Tom Kaulitz kết hôn từ năm 2019. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh gắn bó trong các kỳ nghỉ dưỡng. Trước đó, vào cuối năm 2025, cả hai từng có chuyến du lịch tại St. Barts và tiếp tục duy trì những khoảnh khắc tình cảm trong các chuyến đi biển đầu năm nay.

Heidi Klum kết hôn với Tom Kaulitz vào năm 2019.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Us Weekly hồi đầu tháng 7, Heidi Klum cởi mở chia sẻ về sự thay đổi của vóc dáng theo thời gian. Cô cho biết chồng luôn động viên cô duy trì vẻ tự nhiên và không ép bản thân phải giữ thân hình quá gầy. Nữ siêu mẫu khẳng định không sử dụng các phương pháp giảm cân như Ozempic và cảm thấy hoàn toàn thoải mái dù vóc dáng đã có sự thay đổi so với trước đây.

Ở tuổi 53, Heidi Klum vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trong làng giải trí và thời trang quốc tế.

Ở tuổi 53, Heidi Klum tiếp tục giữ vững sức ảnh hưởng trong làng giải trí thế giới, đồng thời truyền cảm hứng mạnh mẽ về sự tự tin và trân trọng bản thân đến công chúng.