Siêu mẫu Lan Khuê: Hành trình từ Top 11 Miss World đến biểu tượng thời trang hiện đại Sau hơn một thập kỷ hoạt động, siêu mẫu Lan Khuê không chỉ giữ vững sức hút về nhan sắc mà còn khẳng định bản lĩnh trong vai trò huấn luyện viên và doanh nhân.

Siêu mẫu Lan Khuê vừa thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh trong kỳ nghỉ hè, khoe trọn vóc dáng mảnh mai và thần thái sang trọng. Trong thiết kế hai dây chấm bi trẻ trung kết hợp cùng phụ kiện túi xách đỏ nổi bật, người đẹp sinh năm 1992 nhận được nhiều lời khen ngợi về khả năng duy trì phong độ hình thể dù đã là mẹ một con.

Diện đầm chấm bi trẻ trung, siêu mẫu Lan Khuê thả dáng sang chảnh bên hồ bơi. (Nguồn: FBNV)

Bản lĩnh chuyên môn và tầm ảnh hưởng trong làng mốt

Thời gian gần đây, Lan Khuê duy trì sự hiện diện đều đặn trong các hoạt động thời trang tại Việt Nam. Sau giai đoạn ưu tiên cho gia đình, cô trở lại mạnh mẽ với vai trò huấn luyện viên và giám khảo tại các chương trình truyền hình thực tế. Kinh nghiệm trình diễn cùng tư duy chuyên môn sắc bén giúp cô khẳng định vị thế vững chắc, đồng thời nhận được đánh giá tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng.

Sắc vóc "mẹ một con" siêu mẫu Lan Khuê gây sốt trong loạt ảnh đón hè cực chill. (Nguồn: FBNV)

Dấu ấn quốc tế và hành trình mười năm nghệ thuật

Nhìn lại sự nghiệp, Lan Khuê ghi dấu ấn đậm nét khi đăng quang Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 và đại diện quốc gia tham dự Miss World 2015. Thành tích lọt vào Top 11 chung cuộc tại đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới vẫn được coi là một cột mốc quan trọng của nhan sắc Việt. Qua hơn 10 năm hoạt động, cô đã chuyển mình thành công từ một người mẫu chuyên nghiệp sang vai trò cố vấn chuyên môn và doanh nhân.

SIêu mẫu Lan Khuê từng lọt top 11 Miss World 2015.

Định hướng đào tạo thế hệ kế cận và hoạt động kinh doanh

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, Lan Khuê còn tập trung phát triển các dự án kinh doanh cá nhân và tham gia điều hành trong lĩnh vực thời trang, sắc đẹp. Cô thường xuyên chia sẻ tâm huyết trong việc đào tạo và truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ người mẫu trẻ. Với nền tảng chuyên môn vững chắc và kinh nghiệm quốc tế, Lan Khuê được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra những dấu ấn mới cho ngành công nghiệp thời trang Việt Nam trong tương lai.

Siêu mẫu Lan Khuê từng ngồi ghế nóng tại nhiều cuộc thi sắc đẹp, người mẫu.

Cuộc sống viên mãn và hình ảnh người phụ nữ hiện đại

Lan Khuê hiện đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên doanh nhân John Tuấn Nguyễn. Dù bận rộn với công việc, cô luôn ưu tiên dành thời gian chăm sóc tổ ấm và con trai. Trên mạng xã hội, người đẹp thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bình yên, xây dựng hình ảnh người phụ nữ hiện đại, bản lĩnh và biết cách cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Lối sống tích cực cùng phong cách thời trang đẳng cấp giúp cô giữ vững sức hút trong lòng người hâm mộ.