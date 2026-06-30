Siêu mẫu Minh Tú chia sẻ khoảnh khắc lãng mạn bên ông xã Christopher sau hôn lễ Sau đám cưới đầu năm 2024, siêu mẫu Minh Tú gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng ngoại quốc, khẳng định cuộc sống hôn nhân viên mãn và sự nghiệp rực rỡ.

Mới đây, siêu mẫu Minh Tú thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi đăng tải hình ảnh tình cảm bên ông xã Christopher trên trang cá nhân. Bức ảnh được chụp dưới ánh nắng chiều, đi kèm dòng trạng thái ngọt ngào: "Đi qua nhiều nơi, lưu giữ nhiều kỷ niệm... điều quý giá nhất vẫn là cùng nhau".

Minh Tú khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã ngoại quốc.

Trong khung hình mới nhất, nữ siêu mẫu xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, khoe làn da nâu khỏe khoắn và thần thái rạng rỡ. Khoảnh khắc bình yên của cặp đôi nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác và lời chúc phúc từ người hâm mộ.

Siêu mẫu Minh Tú tận hưởng cuộc sống viên mãn cùng chồng.

Hành trình từ tình yêu thập kỷ đến hôn nhân viên mãn

Minh Tú và Christopher chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2024 sau hơn 10 năm gắn bó. Đám cưới của cặp đôi từng là sự kiện thu hút sự chú ý lớn của truyền thông và công chúng nhờ sự ấm cúng, lãng mạn. Kể từ khi kết hôn, người đẹp sinh năm 1991 thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường, cho thấy một cuộc sống hôn nhân bình yên và đầy thấu hiểu.

Minh Tú chia sẻ loạt ảnh lãng mạn bên người bạn đời trên mạng xã hội.

Ở tuổi ngoài 30, Minh Tú được nhận xét là ngày càng đằm thắm và trưởng thành hơn. Bên cạnh công việc, cô dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, vun vén tổ ấm và cùng ông xã thực hiện những chuyến du lịch trải nghiệm.

Những dấu ấn rực rỡ trong sự nghiệp quốc tế

Nhìn lại hành trình nghệ thuật, Minh Tú hiện là một trong những siêu mẫu hàng đầu tại Việt Nam. Bước ngoặt lớn nhất đến từ cuộc thi Asia's Next Top Model 2017, nơi cô xuất sắc giành ngôi Á quân nhờ kỹ năng catwalk ấn tượng và tinh thần thi đấu chuyên nghiệp.

Minh Tú tại cuộc thi Asia's Next Top Model 2017.

Năm 2018, cô tiếp tục khẳng định vị thế khi lọt vào Top 10 Miss Supranational và đạt danh hiệu Miss Supranational Asia. Những thành tích này không chỉ đưa tên tuổi Minh Tú vươn tầm quốc tế mà còn giúp cô trở thành hình mẫu về sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Minh Tú tại đấu trường Miss Supranational 2018.

Hiện tại, Minh Tú vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ trong vai trò giám khảo và huấn luyện viên tại các chương trình truyền hình thực tế. Ngoài lĩnh vực thời trang, cô còn phát triển nội dung số với vai trò podcaster, tập trung chia sẻ về sức khỏe tinh thần và truyền cảm hứng sống tích cực cho phụ nữ hiện đại.