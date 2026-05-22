Sloane Stephens vào vòng chính Roland Garros 2026: Kết quả vòng loại đơn nữ mới nhất Cập nhật kết quả vòng loại cuối đơn nữ Roland Garros 2026: Cựu vô địch Sloane Stephens và dàn sao trẻ chính thức ghi tên vào vòng đấu chính sau loạt trận kịch tính.

Vòng loại giải quần vợt Roland Garros 2026 đã chính thức khép lại vào ngày 21/05, xác định những cái tên cuối cùng giành quyền tham dự vòng đấu chính thức tại Paris. Tâm điểm của loạt trận then chốt là màn trình diễn của các tay vợt hạt giống và sự trỗi dậy mạnh mẽ của những gương mặt triển vọng trong làng tennis đơn nữ.

Kết quả tổng hợp các trận đấu vòng loại đơn nữ Roland Garros 2026.

Sloane Stephens và bản lĩnh của các tay vợt kinh nghiệm

Đáng chú ý nhất trong ngày thi đấu cuối cùng của vòng loại là chiến thắng nhọc nhằn nhưng xứng đáng của Sloane Stephens. Đối đầu với Leyre Romero Gormaz, tay vợt người Mỹ đã phải mất 3 set đấu để khuất phục đối thủ với tỷ số 2-1. Kinh nghiệm trận mạc dày dạn đã giúp Stephens đứng vững ở những thời điểm quyết định, qua đó chính thức giành vé vào vòng 1 Roland Garros năm nay.

Bên cạnh Stephens, tay vợt Mayar Sherif cũng thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Greet Minnen với tỷ số 2-0. Lối chơi đất nện đặc trưng cùng những cú thuận tay mang tính sát thương cao đã giúp Sherif áp đảo hoàn toàn đối thủ, khẳng định vị thế của một trong những tay vợt khó chịu nhất tại giải đấu lần này.

Sự trỗi dậy của các tài năng trẻ

Vòng loại Roland Garros 2026 cũng chứng kiến màn bứt phá của các tay vợt trẻ. Alina Korneeva gây bất ngờ lớn khi vượt qua Julia Riera với tỷ số cách biệt 2-0. Lối chơi đầy nhiệt huyết và sự tự tin của Korneeva hứa hẹn sẽ mang đến luồng gió mới cho vòng đấu chính thức. Ngoài ra, Ashlyn Krueger cũng ghi tên mình vào danh sách tham dự vòng 1 sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Mary Stoiana trong một trận đấu kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ.

Bảng kết quả chi tiết vòng loại cuối đơn nữ Roland Garros 2026

Dưới đây là thống kê kết quả các trận đấu quan trọng nhất diễn ra trong ngày 21/05 để xác định suất đi tiếp:

Tay vợt 1 Tỷ số Tay vợt 2 Ashlyn Krueger 2 - 1 Mary Stoiana Alina Korneeva 2 - 0 Julia Riera Elena Pridankina 2 - 0 Himeno Sakatsume Mayar Sherif 2 - 0 Greet Minnen Sloane Stephens 2 - 1 Leyre Romero Gormaz Maja Chwalinska 2 - 0 Suzan Lamens Sinja Kraus 2 - 0 Anna-Lena Friedsam Hanyu Guo 2 - 0 Sofia Costoulas

Nhìn chung, kết quả vòng loại năm nay không có quá nhiều bất ngờ chấn động khi các tay vợt có thứ hạng cao hơn phần lớn đều giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các tay vợt trẻ như Alina Korneeva hay Ashlyn Krueger cho thấy sự chuyển giao thế hệ đang diễn ra mạnh mẽ. Với việc vòng đấu chính thức sẽ khởi tranh từ ngày 24/05, người hâm mộ đang kỳ vọng vào những cuộc đối đầu hấp dẫn giữa các tay vợt hàng đầu thế giới như Iga Swiatek, Aryna Sabalenka và các gương mặt vừa vượt qua vòng loại này.