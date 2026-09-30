South Korea U18 1-2 England U18: England U18 giành chiến thắng England U18 tự tin bước vào chuyến làm khách trước South Korea U18 lúc 16:00 ngày 30/09/2026 với hành trang ấn tượng gồm chuỗi 2 trận thắng liên tiếp gần đây.

South Korea U18 1 - 2 England U18 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu South Korea U18 tiếp đón England U18.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: South Korea U18 1-2 England U18 Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 18:02 30/09/2026

Cuộc so tài giữa South Korea U18 và England U18 diễn ra vào lúc 16:00 ngày 30/09/2026, mang đến màn đọ sức đáng chú ý giữa hai nền bóng đá trẻ. Tâm điểm của cuộc chạm trán này hướng về phía đội khách, nơi England U18 đang sở hữu phong độ rất thuyết phục cùng bản lĩnh thi đấu xa nhà đầy ấn tượng.

Sự hưng phấn từ chuỗi trận toàn thắng của England U18

England U18 bước vào màn so tài với sự tự tin cao độ nhờ mạch phong độ thăng hoa. Đại diện đến từ xứ sở sương mù đã toàn thắng trong cả 2 trận đấu gần nhất, phản ánh sự ổn định về mặt vận hành lối chơi lẫn tinh thần chiến đấu mạnh mẽ.

Thành tích sân khách đáng nể chính là điểm tựa lớn nhất giúp England U18 sẵn sàng đương đầu với mọi sức ép. Khả năng thích nghi nhanh chóng với điều kiện thi đấu mới và duy trì cường độ chơi bóng liên tục giúp họ luôn kiểm soát tốt thế trận mỗi khi phải rời xa lãnh địa quen thuộc.

Thách thức đón tiếp đối thủ mạnh của South Korea U18

Ở bên kia chiến tuyến, South Korea U18 sẽ phải đối mặt với một bài toán chiến thuật không hề đơn giản. Tiếp đón một đối thủ đang có mạch trận hưng phấn đòi hỏi đại diện châu Á phải chuẩn bị kỹ lưỡng về khả năng phòng ngự cũng như duy trì cự ly đội hình hợp lý.

Lợi thế sân nhà đem lại điểm tựa về mặt tinh thần, nhưng South Korea U18 cần sự tập trung cao độ ngay từ những phút đầu tiên. Việc hạn chế khoảng trống và ngăn chặn các đợt lên bóng tốc độ của đối phương sẽ là nhiệm vụ tiên quyết nếu muốn giữ thế cân bằng trên sân.

Nhận định cục diện trận đấu

Xét về tương quan phong độ, England U18 rõ ràng đang chiếm ưu thế về mặt tâm lý nhờ chuỗi 2 chiến thắng liên tiếp. Đội khách được kỳ vọng sẽ nhập cuộc chủ động, áp đặt nhịp độ quen thuộc và tìm kiếm cơ hội thông qua các pha tổ chức tấn công mạch lạc.

Trong khi đó, South Korea U18 nhiều khả năng sẽ ưu tiên thế trận an toàn, rình rập sơ hở để tung ra những đòn đáp trả. Với sự tự tin cùng bản lĩnh sân khách đã được khẳng định, England U18 hứa hẹn nắm nhiều cơ hội duy trì sự lấn lướt trong suốt 90 phút thi đấu.

South Korea U18 5 trận gần nhất B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới England U18 5 trận gần nhất T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 4.0) 2 Thủng lưới