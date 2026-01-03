Thị trường hàng hóa ngày 25/2/2026: Giá đồng đạt đỉnh 2 tuần, cao su chạm mốc cao nhất một năm Giá đồng và đậu tương đồng loạt tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 25/2/2026, trong khi giá dầu thô giữ ổn định bất chấp lượng dự trữ tại Mỹ tăng vượt dự báo.

Trong phiên giao dịch ngày 25/2/2026 (kết thúc vào rạng sáng 26/2 theo giờ Việt Nam), thị trường hàng hóa thế giới ghi nhận những diễn biến trái chiều. Điểm nhấn đáng chú ý là sự bứt phá của nhóm kim loại và nông sản, trong khi giá dầu mỏ duy trì trạng thái cân bằng giữa áp lực dư cung ngắn hạn và rủi ro địa chính trị.

Thị trường năng lượng: Giá dầu ổn định trước áp lực dự trữ từ Mỹ

Giá dầu thô gần như không đổi trong phiên giao dịch thứ Tư khi thị trường hấp thụ thông tin về lượng dự trữ của Mỹ tăng mạnh. Cụ thể, giá dầu Brent tăng 8 cent lên mức 70,85 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI giảm 21 cent, xuống còn 65,42 USD/thùng.

Theo báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô tại quốc gia này đã tăng thêm 16 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 1,5 triệu thùng của các chuyên gia. Tuy nhiên, đà giảm của giá dầu đã bị chặn lại bởi lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Xung đột quân sự tiềm tàng giữa Mỹ và Iran vẫn là yếu tố hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, nhóm OPEC+ đang xem xét kế hoạch tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 4 nhằm đáp ứng nhu cầu cao điểm mùa hè. Tám quốc gia thành viên chính, bao gồm Ả Rập Xê Út và Nga, dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 1/3 để quyết định chính sách sản lượng tiếp theo.

Kim loại cơ bản và quặng sắt: Giá đồng đạt mức cao nhất trong 2 tuần

Tại Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn (LME), giá đồng kỳ hạn 3 tháng tăng 1,1%, chốt phiên ở mức 13.318 USD/tấn. Đây là mức giá cao nhất kể từ ngày 11/2, được thúc đẩy bởi sự lạc quan về nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc và phán quyết từ Tòa án Tối cao Mỹ liên quan đến các biện pháp thuế quan.

Chỉ số chênh lệch giá đồng Dương Sơn — thước đo nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc — đã tăng vọt lên 53 USD/tấn, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ sau kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, lượng tồn kho đồng tại các sàn giao dịch LME và Thượng Hải hiện đã vượt mốc một triệu tấn, mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ, buộc các nhà giao dịch phải thận trọng.

Tại thị trường Trung Quốc, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên sàn Đại Liên cũng tăng 1,42%, lên mức 752,5 nhân dân tệ (khoảng 109,56 USD)/tấn. Kỳ vọng về việc các lò cao hoạt động trở lại sau Tết Nguyên đán là động lực chính thúc đẩy nhu cầu nguyên liệu đầu vào này.

Nông sản và hàng hóa mềm: Đậu tương và cao su ghi nhận kỷ lục mới

Trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT), giá đậu tương giao tháng 5 đã tăng lên 11,65 USD/bushel, mức cao nhất trong 3 tháng qua. Sự lạc quan về nhu cầu sản xuất nhiên liệu sinh học và triển vọng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc là các yếu tố hỗ trợ chính.

Đáng chú ý, giá cao su tại Nhật Bản đã tăng phiên thứ sáu liên tiếp, chạm mức cao nhất trong một năm. Tại Sàn giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng giao tháng 8 tăng 1,46% lên 374,2 yên (khoảng 2,40 USD)/kg. Nguồn cung khan hiếm do thời tiết bất lợi tại các quốc gia sản xuất hàng đầu như Thái Lan và Indonesia là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đà tăng này.

Mặt hàng Sàn giao dịch Mức giá Biến động Dầu Brent ICE 70,85 USD/thùng +8 cent Đồng LME 13.318 USD/tấn +1,1% Đậu tương CBOT 11,65 USD/bushel +9-3/4 cent Cao su OSE 374,2 yên/kg +1,46%

Ngược lại với xu hướng chung, giá cà phê Arabica giảm nhẹ 0,2% xuống còn 2,8485 USD/lb do dự báo sản lượng toàn cầu năm 2026/27 có thể đạt mức kỷ lục 180 triệu bao. Trong khi đó, giá đường thô tăng nhẹ 0,3% khi sản lượng tại Ấn Độ được dự báo giảm xuống còn 29,3 triệu tấn trong mùa vụ hiện tại.