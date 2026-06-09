Về Báo Hà Tĩnh
image
Short video

Thủ tướng Thái Lan gây bất ngờ khi biểu diễn nhạc cụ truyền thống của Việt Nam

Bình luận
image
Short video

Từ cô bé mê tiếng Anh năm 3 tuổi đến thủ khoa chuyên Anh Hà Tĩnh

Bình luận
image
Short video

Tàu hỏa tông xe ben, tài xế thoát nạn trong gang tấc

Bình luận
image
Short video

Hai thanh niên 'dương tính với ma túy' thông chốt, đâm ngã CSGT

Bình luận
image
Short video

Quy định về sử dụng ghế trẻ em trên ôtô từ 1/7

Bình luận
image
Short video

Đột kích xưởng sản xuất buôn bán dép giả các thương hiệu nổi tiếng quy mô lớn

Bình luận
image
Short video

Mát xanh Thạch Xuân

Bình luận
image
Short video

Thủ khoa Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đạt 57,25 điểm

Bình luận
image
Short video

Báo động: Một phút mát mẻ nhất thời, nỗi đau kéo dài cả đời!

Bình luận
image
Short video

Theo chân bố mẹ ra biển bắt tôm tít

Bình luận
image
Short video

30 năm - Một hành trình vĩ đại

Bình luận
image
Short video

Quảng Ngãi dùng radar xuyên đất tìm mộ tập thể liệt sĩ

Bình luận
image
Short video

3 phụ nữ cùng xe máy bị nước lũ cuốn trôi trong đêm

Bình luận
image
Short video

Nam thanh niên dùng bình cứu hỏa cứu người phụ nữ bị đâm

Bình luận
image
Short video

Để quên chìa khóa trên xe, Bé trai 12 tuổi tự lái ô tô đi chơi khiến nhiều người thót tim

Bình luận
image
Short video

Nhiều chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 6.2026

Bình luận
image
Short video

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh công bố 6 quyết định về công tác cán bộ

Bình luận
image
Short video

Không gian di sản giữa biển đêm Xuân Thành

Bình luận
image
Short video

CSGT Hà Tĩnh bí mật ghi hình tài xế lấn làn, vượt ẩu

Bình luận
image
Short video

Hà Tĩnh khởi động "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"

Bình luận
image
Short video

Học sinh lớp 4 bị giáo viên nước ngoài tát thủng màng nhĩ

Bình luận
image
Short video

Phật đản này, đi chùa nào ở Hà Tĩnh?

Bình luận
image
Short video

Cứu người phụ nữ rơi xuống giếng sâu 30m khi nhặt phế liệu

Bình luận
image
Short video

Rác thải bủa vây trên Quốc lộ 1 qua xã Việt Xuyên, Đông Kinh.

Bình luận
image
Short video

Hàng chục ô tô nổ lốp trên tuyến cao tốc qua miền Trung

Bình luận
image
Short video

Chuyển hướng thiếu quan sát, người phụ nữ suýt mất mạng dưới bánh ô tô tải

Bình luận
image
Short video

Thi xong lớp 10, các em học sinh nghĩ gì?

Bình luận
image
Short video

Xô xát sau cuộc nhậu, điều khiển ô tô cán qua người rồi bỏ trốn

Bình luận
image
Short video

Va chạm liên hoàn ô tô trên đường ở Hà Nội

Bình luận
image
Short video

Cấp cứu bệnh nhân bị con lươn dài hơn 50 cm chui vào ổ bụng

Bình luận
Short video
Thủ tướng Thái Lan gây bất ngờ khi biểu diễn nhạc cụ truyền thống của Việt Nam
  • Mặc định

Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

© Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO