Titan Army U275M: Màn hình gaming 1060Hz phá vỡ mọi giới hạn tốc độ Titan Army vừa gây bất ngờ khi ra mắt mẫu màn hình U275M với tần số quét lên tới 1060Hz ở chế độ HD, tích hợp công nghệ chấm lượng tử và hệ thống kiểm soát đèn nền DyDs 2.0.

Titan Army vừa chính thức gia nhập cuộc đua màn hình siêu tốc độ khi công bố mẫu màn hình gaming U275M với tần số quét đạt mức kỷ lục 1060Hz. Đây là bước tiến mới nhất giúp thương hiệu này cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ lớn như HKC và Samsung trong phân khúc màn hình vượt ngưỡng 1000Hz.

Chế độ kép linh hoạt giữa độ phân giải và tốc độ

Mẫu màn hình U275M được thiết kế với kích thước 27 inch và hoạt động theo cơ chế chế độ kép (Dual Mode). Ở cấu hình tiêu chuẩn, màn hình hoạt động tại độ phân giải QHD với tần số quét 565Hz. Tuy nhiên, để tối ưu hóa sự mượt mà tuyệt đối cho các tựa game eSports đỉnh cao, người dùng có thể chuyển sang độ phân giải HD để đẩy tần số quét lên mức tối đa 1060Hz.

Với thông số này, Titan Army U275M hiện là một trong những màn hình nhanh nhất thế giới, chỉ xếp sau mẫu 1080Hz của HKC và nhỉnh hơn màn hình 1040Hz từ Samsung. Khả năng tùy biến này mang lại sự linh hoạt, vừa đáp ứng được nhu cầu hình ảnh sắc nét khi làm việc, vừa phục vụ tốt các trận đấu game tốc độ cao.

Công nghệ kiểm soát đèn nền DyDs 2.0 và chấm lượng tử

Bên cạnh tần số quét ấn tượng, Titan Army còn tích hợp hệ thống kiểm soát đèn nền DyDs 2.0. Đây là công nghệ tiên tiến được quảng cáo giúp cải thiện độ rõ nét của các chuyển động, triệt tiêu hiện tượng mờ nhòe (ghosting) và rung lắc hình ảnh. Kết hợp với hệ thống đèn nền kép, màn hình hứa hẹn mang lại trải nghiệm hình ảnh ổn định ngay cả ở tốc độ khung hình cực cao.

Về chất lượng hiển thị, U275M sử dụng công nghệ chấm lượng tử (QD Quantum Dot) để tăng cường độ sáng và độ sống động của màu sắc. Đáng chú ý, sản phẩm đạt độ chính xác màu Delta E < 1 – một tiêu chuẩn chuyên nghiệp hiếm thấy trên các dòng màn hình gaming phổ thông. Ngoài ra, thiết bị cũng đạt chứng nhận HDR 600, đảm bảo độ tương phản và chi tiết tốt trong các vùng sáng tối.

Thông số kỹ thuật dự kiến của Titan Army U275M

Đặc tính Thông số chi tiết Kích thước màn hình 27 inch Tần số quét tối đa 1060Hz (chế độ HD) Tần số quét QHD 565Hz Công nghệ hiển thị QD Quantum Dot, DyDs 2.0 Độ chính xác màu Delta E < 1 Tiêu chuẩn HDR HDR 600

Mặc dù các tính năng cốt lõi đã được hé lộ qua hình ảnh quảng cáo, Titan Army vẫn chưa công bố chi tiết về các cổng kết nối (như khả năng hỗ trợ DisplayPort 2.1) cũng như mức giá và ngày phát hành chính thức. Dự kiến, mẫu màn hình này sẽ có giá thành cao hơn đáng kể so với các dòng màn hình gaming tầm trung hiện có trên thị trường.