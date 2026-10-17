Trận Aldershot Town vs Tadley Calleva chưa xác định giờ thi đấu Tadley Calleva đang thắng liên tiếp 4 trận và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của Aldershot Town lúc 21:00 ngày 17/10/2026 tại The Electrical Services Stadium.

Aldershot Town vs Tadley Calleva Chưa xác định giờ Trận đấu giữa Aldershot Town và Tadley Calleva chưa xác định thời gian thi đấu.

Tadley Calleva bước vào trận gặp Aldershot Town với mạch bốn trận thắng liên tiếp và muốn kéo dài chuỗi này trên sân khách. Trận đấu diễn ra lúc 21:00 ngày 17/10/2026 tại The Electrical Services Stadium.

Tadley Calleva giữ nhịp thắng ấn tượng

Trong 5 trận gần nhất, Tadley Calleva thắng 4 trận và thua 1 trận. Điểm thua duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi, còn bốn trận sau đó đều kết thúc với chiến thắng.

Một chuỗi thắng liên tiếp thường mang lại sự tự tin và tính ổn định trong cách vận hành. Với Tadley Calleva, mạch bốn trận toàn thắng cho thấy đội đã tìm lại nhịp độ tốt sau cú vấp ở đầu chuỗi và đang chơi với tâm lý hưng phấn.

Aldershot Town phong độ thất thường

Đối thủ của họ có bức tranh phong độ trái ngược hơn. Aldershot Town thắng 2 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất.

Đáng chú ý, đội chủ nhà thắng ở trận gần nhất, nhưng trước đó từng thua liên tiếp 3 trận. Chiến thắng mới nhất là tín hiệu tích cực, song chuỗi thua liền trước đó cho thấy Aldershot Town vẫn chưa thể hiện được sự ổn định cần thiết.

Hai hướng đi đối lập trước giờ bóng lăn

Tadley Calleva đang đi lên với bốn trận thắng liên tiếp. Aldershot Town vừa thoát khỏi chuỗi thua để giành lại chiến thắng, nhưng đường đi của họ vẫn nhiều biến động.

Trận đấu vì thế có thể xoay quanh một câu hỏi: Aldershot Town có tận dụng được động lực từ chiến thắng gần nhất để chặn đà tiến của đối thủ, hay Tadley Calleva tiếp tục mạch thắng ngay trên sân khách?

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Tâm lý: Tadley Calleva mang theo sự tự tin từ chuỗi thắng, còn Aldershot Town cần giữ đà sau chiến thắng gần nhất.

Tadley Calleva mang theo sự tự tin từ chuỗi thắng, còn Aldershot Town cần giữ đà sau chiến thắng gần nhất. Tính ổn định: Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất, trong khi đội chủ nhà thua 3 trong 5 trận.

Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất, trong khi đội chủ nhà thua 3 trong 5 trận. Khởi đầu trận đấu: Bên nào vào trận chắc chắn hơn sẽ có lợi thế tâm lý lớn trong cuộc chạm trán này.

Nhận định

Xét về phong độ, Tadley Calleva đang nhỉnh hơn nhờ mạch bốn trận thắng liên tiếp và tinh thần đang lên. Aldershot Town có lợi thế thi đấu trên sân nhà, cộng với động lực từ chiến thắng ở trận gần nhất, nên không thể xem nhẹ.

Nhìn chung, cuộc đối đầu này là phép thử cho sức bền của chuỗi thắng bên phía Tadley Calleva. Nếu đội khách giữ được sự ổn định, họ hoàn toàn có thể kéo dài mạch trận. Ngược lại, Aldershot Town cần chứng minh chiến thắng gần nhất là bước ngoặt chứ không chỉ là khoảnh khắc đơn lẻ.

Aldershot Town 5 trận gần nhất T B B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Tadley Calleva 5 trận gần nhất T T T T B 3 Trận 3-0-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới