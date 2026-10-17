Trận Macclesfield vs Anstey Nomads chưa xác định giờ thi đấu Cả hai đội đều đang có phong độ cao, với Macclesfield thắng 4 trong 5 trận gần nhất và Anstey Nomads thắng 3. Trận đấu diễn ra lúc 21:00 ngày 17/10/2026 tại Moss Rose.

Macclesfield vs Anstey Nomads Chưa xác định giờ Trận đấu giữa Macclesfield và Anstey Nomads chưa xác định thời gian thi đấu.

Macclesfield và Anstey Nomads cùng bước vào trận đấu này trong trạng thái hưng phấn. Một bên gần như không biết đến thất bại, bên còn lại thắng phần lớn các trận gần đây. Trận đấu bắt đầu lúc 21:00 ngày 17/10/2026 trên sân vận động Moss Rose.

Macclesfield: chuỗi trận gần như hoàn hảo

Chủ nhà Macclesfield đang có phong độ rất ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa nếm mùi thua. Đáng chú ý, 2 trận mới nhất đều là chiến thắng, cho thấy đà thăng hoa vẫn được duy trì ở thời điểm hiện tại.

Một chuỗi kết quả như vậy thường phản ánh sự ổn định trong cách tổ chức thi đấu và niềm tin trong phòng thay đồ. Việc chỉ để lỡ điểm đúng một lần cho thấy Macclesfield biết cách giữ nhịp độ qua nhiều trận liên tiếp.

Anstey Nomads: giàu năng lượng, nhưng kém ổn định hơn

Anstey Nomads cũng không hề kém cạnh về tinh thần. Đội thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận mới nhất của đội là một chiến thắng, giúp Anstey Nomads đến Moss Rose với tâm lý thoải mái.

Tuy nhiên, chuỗi kết quả của đội có chút dao động hơn. Sau trận hòa, đội thắng, rồi thua, Anstey Nomads mới lấy lại mạch thắng ở trận gần nhất. Điều này cho thấy đội có khả năng phản ứng tốt sau thất bại, nhưng việc duy trì sự đều đặn vẫn là bài toán cần giải.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách phong độ giữa hai đội không quá lớn, dù Macclesfield nhỉnh hơn ở độ ổn định. Chủ nhà có 4 chiến thắng và không thua trận nào, trong khi đội khách có thêm một trận thua trong chuỗi 5 trận.

Trong bối cảnh cả hai đều tự tin, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng giữ kỷ luật và tận dụng cơ hội. Đội nào duy trì được sự tập trung trong những thời điểm then chốt sẽ có lợi thế để bước ra sân với 3 điểm.

Nhận định

Macclesfield có phần nhỉnh hơn nhờ chuỗi 5 trận không thua và đà thắng liên tiếp ở hai trận mới nhất. Dù vậy, Anstey Nomads hoàn toàn có thể gây khó khăn nhờ tinh thần cao sau chiến thắng gần nhất. Đây là cuộc so tài giữa hai đội đang vào phom, hứa hẹn một trận đấu hấp dẫn và cân bằng tại Moss Rose.

Macclesfield 5 trận gần nhất T T H T T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 4 Thủng lưới Anstey Nomads 5 trận gần nhất T H T B T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 9 Ghi (TB 3.0) 3 Thủng lưới