Tromsø 0-1 Hradec Králové: Hradec Králové giành chiến thắng Tromsø gặp Hradec Králové tại Alfheim Stadion lúc 00:00 ngày 24/07/2026, trong trận đấu UEFA Europa League chưa có dữ liệu đội hình chi tiết.

Tromsø 0 - 1 Hradec Králové Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Tromsø tiếp đón Hradec Králové.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thẻ vàng Phút 46': Frantisek Cech () nhận thẻ vàng.

52' Thẻ vàng Phút 52': Adam Zadrazil () nhận thẻ vàng.

53' Hỏng phạt đền Phút 53': Jens Hjertø-Dahl () sút hỏng phạt đền.

60' Thay người Phút 60' (): Mick van Buren vào sân thay Tom Sloncik.

60' Thay người Phút 60' (): Samuel Dancak vào sân thay Daniel Trubac.

62' Thay người Phút 62' (): Ieltsin Camões vào sân thay Heine Åsen Larsen.

62' Thay người Phút 62' (): Lars Olden Larsen vào sân thay Ruben Yttergård Jenssen .

66' Thay người Phút 66' (): Sander Håvik Innvær vào sân thay Leo Cornic.

70' Thay người Phút 70' (): Jakub Kucera vào sân thay Adam Vlkanova.

81' Thay người Phút 81' (): Abdullahi Umar vào sân thay Tomáš Wiesner.

85' BÀN THẮNG! Hradec Králové (0-1) Phút 85': Mick van Buren () lập công (kiến tạo: Samuel Dancak). Tỷ số: 0 - 1.

88' Thay người Phút 88' (): Daniel Braut vào sân thay Troy Nyhammer.

88' Thay người Phút 88' (): Isak Dahlqvist vào sân thay Alexander Warneryd.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': David Edvardsson () nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: Tromsø 0-1 Hradec Králové Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 17:04 24/07/2026

Tromsø Thống kê Hradec Králové 66% Kiểm soát bóng 34% 16 Dứt điểm 5 6 Trúng đích 1 4 Phạt góc 1 8 Phạm lỗi 8 3 Việt vị 1

Cầu thủ nổi bật Mick van Buren Hradec Králové 1 bàn Samuel Dancak Hradec Králové 1 kiến tạo · điểm 6.61

Tromsø sẽ gặp Hradec Králové tại Alfheim Stadion lúc 00:00 ngày 24/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa League. Đây là trận đấu mà mọi đánh giá về phong độ, lực lượng và cách tiếp cận chiến thuật cần được đặt trong giới hạn của những thông tin hiện có.

Bối cảnh trận đấu

Cuộc đối đầu giữa Tromsø và Hradec Králové diễn ra tại Alfheim Stadion. Địa điểm này là dữ kiện nổi bật được xác định cho trận đấu, trong khi thông tin về vòng đấu, thứ hạng, khoảng cách điểm số và mục tiêu cụ thể của hai đội chưa được cung cấp.

Vì vậy, chưa có cơ sở để khẳng định đội nào đang chiếm ưu thế về phong độ hoặc sở hữu lợi thế rõ ràng trước giờ bóng lăn. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng thích nghi với diễn biến thực tế, chất lượng triển khai bóng và mức độ hiệu quả trong các tình huống then chốt.

Những điểm chiến thuật đáng chờ đợi

Không có thông tin xác nhận về sơ đồ thi đấu, đội hình dự kiến hay nhân sự vắng mặt của Tromsø và Hradec Králové. Do đó, chưa thể đưa ra nhận định cụ thể về cách hai đội tổ chức hàng thủ, lựa chọn cách gây sức ép hoặc triển khai tấn công.

Trong bối cảnh đó, các cuộc đấu tay đôi ở khu vực giữa sân có thể trở thành yếu tố quan trọng. Đội kiểm soát được nhịp độ, hạn chế sai lầm khi chuyển trạng thái và tận dụng tốt những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự sẽ có cơ hội tạo ra khác biệt.

Bên cạnh đó, khả năng xử lý các tình huống cố định cũng đáng được theo dõi. Khi dữ liệu về lực lượng và phong độ không đầy đủ, những chi tiết như cự ly đội hình, sự tập trung trong phòng ngự và độ chính xác ở các pha bóng cuối sân có thể ảnh hưởng lớn đến thế trận.

Thông tin lực lượng và đội hình

Hiện chưa có dữ liệu về cầu thủ vắng mặt, chấn thương hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, không thể xác định những vị trí nào sẽ tạo ra thay đổi đáng kể trong cách vận hành của Tromsø hay Hradec Králové.

Thông tin chính thức trước trận sẽ giúp làm rõ hơn lựa chọn nhân sự, sơ đồ chiến thuật và mức độ sẵn sàng của từng đội. Đây cũng là cơ sở cần thiết để đánh giá chính xác hơn khả năng kiểm soát trận đấu của hai bên.

Nhận định trước trận

Tromsø và Hradec Králové bước vào cuộc đối đầu tại Alfheim Stadion với nhiều yếu tố chuyên môn chưa được xác định. Khi chưa có dữ liệu về thành tích gần đây, lịch sử đối đầu, thứ hạng và lực lượng, việc nghiêng hẳn về một đội hoặc đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể sẽ thiếu cơ sở.

Điểm đáng chú ý nhất trước trận là cách hai đội nhập cuộc và phản ứng trước sức ép. Một thế trận chặt chẽ, đề cao sự an toàn có thể khiến các tình huống chuyển trạng thái trở nên quan trọng; ngược lại, nếu một bên chủ động đẩy cao đội hình, khoảng trống phía sau hàng thủ sẽ là khu vực cần được quan sát.

Nhìn chung, đây là trận đấu cần được đánh giá thêm sau khi đội hình chính thức và những thông tin chuyên môn liên quan được công bố. Dữ kiện chắc chắn hiện có là cuộc chạm trán giữa Tromsø và Hradec Králové tại Alfheim Stadion lúc 00:00 ngày 24/07/2026.

Tromsø 5 trận gần nhất T T H H H Hradec Králové 5 trận gần nhất H H T T T

Tình hình lực lượng Tromsø ✚ Viktor Ekblom (Groin Injury) ✚ Jens Hjertø-Dahl (Broken Toe) Hradec Králové ✚ Filip Firbacher (Suspension Through Sports Court)